Soldado disparó contra sus compañeros en base militar de Cundinamarca: hay cuatro heridos

Los hechos ocurrieron el 19 de julio en una base militar ubicada entre los municipios de Guaduas y Villeta (Cundinamarca). Foto: Mauricio Alvarado

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Tres soldados y un suboficial del Batallón de Infantería Número 38 Miguel Antonio Caro, del Ejército Nacional, resultaron heridos luego de que, según el reporte oficial, uno de sus compañeros accionara su arma de dotación contra ellos.

Así lo confirmó la institución castrense en la mañana de este 20 de julio, mediante un comunicado. Los hechos ocurrieron el 19 de julio en una base militar ubicada entre los municipios de Guaduas y Villeta (Cundinamarca).

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Según el Ejército Nacional, tras el ataque los heridos fueron trasladados de inmediato a un centro hospitalario de Villeta y al Hospital Militar Central, donde reciben atención médica especializada.

La institución agregó que dio aviso a las autoridades competentes, que ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, el soldado señalado de haber accionado su arma contra sus compañeros fue capturado.

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Actualmente, el uniformado se encuentra en proceso de judicialización ante las autoridades competentes, que deberán determinar las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades a que haya lugar.

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