Defensoría alerta por escalada de violencia en cinco departamentos de Colombia

Según detalló la Defensoría, los ataques comenzaron el 14 de julio en Chocó, en el sector de Las Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato. Foto: Cortesía

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La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades para fortalecer las medidas de protección en los departamentos de Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander. Esto, luego de que entre el 14 y el 17 de julio se registraran cinco ataques atribuidos a distintos grupos armados, que dejaron a civiles y varios uniformados muertos.

Según detalló la entidad, los ataques comenzaron el 14 de julio en Chocó, en el sector de Las Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato. Allí, 45 personas quedaron en medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), por lo que tuvieron que ser evacuadas. Durante esos hechos, dos soldados murieron y otros seis resultaron heridos por la activación de explosivos.

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Las jornadas de violencia continuaron el 16 de julio en Arauca, donde se registró un ataque con explosivos, atribuido también al Eln, contra la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame. El atentado dejó dos policías y una mujer de la población civil muertos. Además, nueve uniformados resultaron heridos.

La Defensoría explicó que el ataque ocurrió en inmediaciones del CEIN Internado Betoy, donde estudian al menos 80 niños y niñas indígenas, y del Centro Educativo Inocencio Chincá, “lo que expuso a estudiantes, docentes y comunidades cercanas a los efectos de las hostilidades”.

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Ese mismo día se registró otro ataque en Vichada, contra el resguardo indígena Saracure Río Cada, en el municipio de Cumaribo. Los hechos dejaron tres jóvenes indígenas asesinados y una mujer de 45 años herida. Además, varias familias fueron desplazadas y algunas viviendas fueron incendiadas.

Las autoridades señalan que el ataque habría sido perpetrado por un grupo aún sin identificar. En la zona, según la Defensoría del Pueblo, tienen presencia grupos armados como la Segunda Marquetalia, el Eln, las disidencias de las Farc de la línea de alias “Iván Mordisco” (autodenominado Estado Mayor Central, EMC) y el Clan del Golfo.

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En el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo (Norte de Santander), fue perpetrado un atentado con carro bomba, atribuido nuevamente al Eln. El ataque, ocurrido cerca de una instalación militar, dejó siete personas afectadas, entre ellas tres lesionadas por esquirlas. La Defensoría del Pueblo señaló que la explosión también ocasionó daños en viviendas cercanas y en una estación de servicio ubicada en el sector.

En Cauca, en la zona rural de El Tambo, miembros de la comunidad habrían sido obligados por las disidencias de las Farc de la línea de alias “Iván Mordisco” a desplazarse hacia el sector de El Filo para exigir la salida del Ejército de la zona. “En medio de esta situación, varios civiles, al parecer, intentaron despojar de sus armas de dotación a integrantes del Ejército, quienes abrieron fuego, dejando a una persona fallecida y otras tres heridas, entre ellas un menor de edad”, detalló la Defensoría del Pueblo.

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Asimismo, el 17 de julio se registró un hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento El Crucero de Pandiguando, en El Tambo, sin que se reportaran civiles o uniformados lesionados. Ante estos hechos, la Defensoría instó al Gobierno nacional y a las autoridades a fortalecer las medidas de prevención y protección para las comunidades afectadas.

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