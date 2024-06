Soldado que se quitó la vida había denunciado acoso al interior del Ejército

El cabo Pardo Oliveros envió una carta al Comando General de las Fuerzas Militares denunciando los hostigamientos de los cuales fue víctima. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El cabo Francisco José Pardo Olivero, de 23 años de edad, fue encontrado sin vida el pasado miércoles 19 de junio, luego de haberse disparado con su arma de dotación al interior del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones del Ejército, con sede en Facatativá (Cundinamarca). El motivo principal habrían sido los presuntos hostigamientos de los que fue víctima por parte de su superior.

Así lo dio a conocer el cabo Pardo Oliveros a través de una carta enviada el 23 de marzo al Comando General de las Fuerzas Militares, en la que describió los detalles sobre el posible acoso y hostigamiento que sufrió al interior del Batallón.

En su denuncia, el cabo señala haber sido víctima de presiones, hostigamientos y hasta discriminación por parte del mayor Andrés Felipe López Ayala. Al ser oriundo de Santa Marta (Magdalena), Pardo habría recibido comentarios hostiles por su origen, según detalla en la misiva.

“En la formación de iniciación del servicio, el mencionado oficial, frente a mis subalternos, me empezó a hostigar diciéndome ‘qué pasa que no pide la baja, qué espera si me dio la palabra’ y eso es una de las situaciones que vivo enfrentando a diario, así como el odio que le tiene a las personas de la región Caribe, ya que él no comprende la inclusión cultural”, escribió.

En otro apartado de la carta, el cabo señaló: “De igual forma, él empezó una campaña para desprestigiarme abriéndome tres investigaciones en un espacio no menor al año, con el fin de acabar mi carrera militar en el periodo de prueba”. De acuerdo con Pardo Oliveros, él logró demostrar que las acusaciones por las que se le habrían abierto investigaciones no eran ciertas.

“Siempre he actuado bajo el compromiso institucional, pero no contento con lo mismo me abre una tercera investigación por los hechos presumibles el día 4 de febrero del 2024, llegando la comunicación y la apertura el día”, concluye la misiva.

A los pocos días, el cabo Pardo Oliveros se quitó la vida, hechos que ahora son materia de investigación por parte de las Fuerzas Militares.

