“Solo con tropas no va a mejorar la situación de Arauca”: Human Rights Watch

Puente y río de la frontero de Arauca, Colombia con Venezuela Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, ha documentado el contexto social en Arauca en los últimos años. Da total validez a las voces que llegan desde el territorio, las cuales expresan una profunda preocupación por los 27 homicidios y las decenas de desplazamientos que se han presentado en el departamento. Los araucanos están en emergencia, recordando la reciente guerra entre el Eln y las Farc que entre 2.006 y 2010 dejó centenares de civiles muertos. Conozca aquí el diagnóstico de la organización de derechos humanos internacional.

En contexto: “No hubo combate”: Fiscalía elevó a 27 los muertos en Arauca y dio nueva hipótesis

Usted ha explicado que existe una alianza entre el Eln y el Frente 10 de las disidencias de las Farc ¿Cómo eran esas dinámicas hasta antes del fin de semana pasado?

Desde octubre de 2017 existe una alianza entre el Eln y el Frente 10 de la disidencia de las Farc. Es un trato de no enfrentamiento entre los dos grupos. Normalmente no realizan operaciones conjuntas, pero hacen reuniones habituales en Venezuela, donde discuten sus diferencias. Lo que hemos sabido es que en los últimos años esta relación se ha ido debilitando por distintos motivos.

Primero, hubo una discusión muy fuerte sobre la extorsión del Frente 10, que lo estaba haciendo en zonas consideradas exclusivas por el Eln. Hubo críticas porque las comunidades le pedían al Eln que intervenga porque el Frente 10 estaba reclutando muchos menores de edad. Hubo discusiones durante los primeros meses de la pandemia porque el Eln consideraba que no era momento para un reclutamiento tan fuerte como lo hacía la disidencia. Aparte, hubo un enojo muy grande del Frente 10 porque el Eln se mantuvo al parecer inactivo cuando hubo enfrentamientos entre la disidencia y las fuerzas de seguridad venezolanas en marzo y abril de 2021.

Lea también: “Tememos que vuelvan a masacrar a campesinos de Arauca como hace 13 años”

Hasta donde sabemos, esos han sido los conflictos principales que han ido debilitando ese acuerdo. Lo que hemos conocido más recientemente son estas acusaciones, que también son muy importantes, donde el Eln señala al Frente 10 de estar muy involucrado en el negocio de la coca. Lo cual tiene una importancia histórica. Las discusiones sobre esa coca fueron unos de los motivos principales que causó el conflicto armado entre el Eln y las Farc entre 2006 y 2010.

Líderes sociales han exigido al Gobierno que controle la emergencia, pues no quieren revivir un pasado reciente ¿Cuál fue la situación que buscan no repetir?

Entre 2006 y 2010 hubo un conflicto entre ellos. El Eln consideraba que había que erradicar toda la coca de Arauca y las Farc nunca quiso erradicar su parte. Esta discusión llevó en su momento a una emboscada del Eln contra las Farc, la gota que derramó el vaso y llevó al conflicto armado brutal. Causó más de 800 civiles muertos y más de 50.000 desplazados.

Lea también: Arauca: entre el fuego cruzado del Eln y las disidencias de las Farc

Es un conflicto que está muy presente en las comunidades en Arauca. Siempre el temor de ellos ha sido volver a un enfrentamiento de este tipo. Estas disputas recientes generan zozobra y pánico porque las comunidades tienen miedo de volver a vivir lo que sucedió entre 2006 y 2010.

Ayer 7 de enero, durante la tarde, llegaron a Arauca los dos batallones que prometió el presidente Iván Duque, sin embargo, las comunidades consideraron que esa acción no es suficiente ¿Comparte esa respuesta?

La militarización no alcanza. Primero debemos tener claridad de qué van a ir a hacer las tropas, normalmente no lo tenemos. La mayoría de las veces van a combatir y a dar de baja mandos medios o mandos altos en algunos casos. Eso es aceptable, pero no ha traído mejoras humanitarias a las zonas donde se han desplegado las tropas. Aquí lo que necesitamos es que el propósito principal sea proteger a la población. Lo peor que podría pasar es que por el despliegue de las tropas haya más enfrentamientos y, por lo tanto, más desplazamientos y más impacto humanitario. Sería contraproducente.

Le puede interesar: Llegaron dos nuevos batallones del Ejército a Arauca para reforzar seguridad

Solo con tropas no se va a mejorar la situación de Arauca. La situación es estructural. Es un problema de ausencia del Estado y de infiltración de los grupos armados en lo poco de Estado que hay en el departamento. Eso no va a mejorar porque desplieguen 600 soldados. Todo el mundo tiene que pagar extorsión en Arauca. Los grupos armados controlan la vida de buena parte de la población. Controlan prácticamente todo el departamento, están infiltrados en la política municipal. Amenazan a los candidatos para que se presenten o no se presenten. Influyen en las decisiones sobre obras públicas. Eso no se soluciona con 600 soldados, ni de cerca.

El ELN ha publicado un video acusando al Frente 10 de negocios con narcotráfico.



Las discusiones sobre coca causaron el conflicto entre las FARC y el ELN en Arauca, que dejó más de 800 civiles muertos en 2006-2010.



Sería aterrador que se viva una nueva versión de ese conflicto. https://t.co/WtrWlOIatG — Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 5, 2022

¿Qué sucede en Venezuela?

El Eln, el Frente 10 y el Frente 28 de las disidencias de las Farc hacen presencia en el Estado de Apure en Venezuela, allá controlan también buena parte de la población. Tienen una relación muy cercana, de tolerancia, y muchas veces de convivencia con las fuerzas de seguridad venezolanas. Esa es una relación económica, basada en intereses mafiosos de economías ilegales. Por eso normalmente no hay enfrentamientos entre las fuerzas venezolanas y los grupos colombianos, salvo el paréntesis del año pasado entre marzo y abril.

Le puede interesar: Hubo 23 homicidios y 52 familias desplazadas: Defensoría sobre crisis en Arauca

Hay tolerancia y hay relación también con alcaldes y gobernadores en Apure. Los grupos armados tienen campamentos en Venezuela. Muchas veces secuestran personas en Arauca y las llevan a Apure. “Sancionan” a personas en Colombia por incumplir con sus normas, las llevan a fincas en Venezuela para que cumplan con sanciones de trabajo forzado durante meses. Están a sus anchas y muy cómodos en Venezuela.

La Fiscalía señala que el fin de semana pasado no hubo enfrentamientos, sino al parecer persecuciones casi que individuales. Disparos a corta distancia ¿Qué decir ante esa teoría?

Hubo ambas cosas. Al parecer, hubo asesinatos del Eln contra miembros de las disidencias y contra civiles. Pero también hubo enfrentamientos tanto en Venezuela como en Colombia. Esa es la información que estamos recibiendo.

Lea: La dinámica política en Arauca y su efecto en la violencia

El Gobierno, por su parte, dio a conocer una posible alianza entre el Eln y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, quien recientemente recibió duros golpes ¿Lo ve posible?

Me parece que el Eln y la Segunda Marquetalia tienen relaciones de cierta cercanía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.