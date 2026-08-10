De la Espriella instalará Puesto de Mando Unificado tras terremoto de 7,4: va para la UNGRD

Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

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El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó al sismo de magnitud 7.4 que sucedió este lunes hacia las 7:30 a.m. en San José del Palmar, en Chocó.

“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, dijo De la Espriella.

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Y agregó: “Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando”.

El Espectador pudo conocer que en este momento, y antes de viajar a Pereira, el presidente Abelardo de la Espriella va junto al vicepresidente José Manuel Restrepo hacia las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Ante el temblor registrado, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó convocar de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres. El mandatario se encuentra con la UNGRD evaluando la situación, conociendo los reportes desde todo el territorio nacional y coordinando las acciones que sean necesarias. El Gobierno Nacional permanece atento y actuando. Mantendremos informados a los colombianos”, dice el comunicado de Presidencia.

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En esta línea, De la Espriella, aseguró “me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas”. Y agregó: “A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que ya se encuentra en la UNGRD para activar el PMU. “El presidente Abelardo de la Espriella está próximo a llegar para atender personalmente la situación y dirigir el socorro de las regiones más afectadas”, dijo Lara.

En esta línea, el vicepresidente José Manuel Restrepo manifestó: “Voy camino a reunirme con el presidente para acompañarlo en la coordinación de la respuesta del Gobierno Nacional frente al fuerte sismo que esta mañana se sintió y causó estragos en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santander y otras regiones del país”.

“Toda mi solidaridad con las familias afectadas. En este momento, lo más importante es proteger la vida, rescatar a quienes permanecen atrapados, atender a los heridos y llevar ayuda a las comunidades más golpeadas. Agradezco desde ya la solidaridad y disposición de las embajadas, los organismos multilaterales y de las organizaciones nacionales e internacionales que se están sumando para apoyar a Colombia”, precisó.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que continúa en contacto con las distintas alcaldías del país para establecer posibles afectaciones. Los primeros reportes, entretanto, dan cuenta de daños estructurales de consideración en varios puntos del Eje Cafetero.

A su vez, la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) descartó la posibilidad de un tsunami en la costa Pacífica colombiana como consecuencia del sismo, aunque las autoridades mantienen activas las labores de inspección y monitoreo.

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