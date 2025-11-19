Tierras que eran de testaferro de narcotraficantes del Valle fueron entregadas la Minga de Cali

Los dos predios, que suman más de 530 hectáreas, fueron propiedad de uno de los líderes del Cartel del Norte del Valle, hoy extraditado en Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

Dos predios ubicados en el municipio de Zarzal (Valle del Cauca) y cuya extensión suma 536 hectáreas, fueron entregados a 190 familias que integran la organización Minga de Cali. La entrega, liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), beneficiará a personas de comunidades indígenas y afrodescencientes que las destinarán a la producción de alimentos.

Los predios “La Lorena”, de 314 hectáreas, y “La Gloria”, de 222 hectáreas, estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que era la entidad al frente de su administración. Habían sido propiedad de Jorge Tulio Arango, un hombre que, según lo ha dicho la justicia colombiana y lo documentaron también agencias de Estados Unidos, tuvo nexos con el narcotráfico.

La información que se conoce sobre Arango indica que este hombre actuaba como testaferro de Diego Montoya, alias “Don Diego”, uno de los líderes del Cartel del Norte del Valle. La justicia norteamericana dijo en 2004 que esta organización criminal envió entre 1990 y 2004 más de 1,2 millones de libras de cocaína a Estados Unidos. Droga avaluada en aproximadamente USD 10 billones.

Diego Montoya fue capturado en el año 2007 y extraditado a Estados Unidos en 2008. La justicia norteamericana le impuso una condena de 45 años de prisión y sus bienes en Colombia, incluidos los que estaban en poder de testaferros, pasaron a manos del Estado, a través de la SAE. La ANT hizo su recuperación por medio de un operativo apoyado por la Defensoría del Pueblo, la Policía del Valle del Cauca y autoridades de la región.

El pasado mes de agosto, el director de la ANT, Felipe Harman se reunió con comunidades indígenas y afro del departamento del Valle del Cauca, que exigían apoyo para enfrentar históricas dificultades de sus pueblos para acceder a la tierra. En ese encuentro trazaron la creación de un espacio de diálogo para avanzar con soluciones “respetando la permanencia de estas comunidades en el territorio y garantizando su derecho a la tierra”.

Finalmente, la ANT, la SAE y las comunidades que hacen parte de la Minga de Cali llegaron a un acuerdo que permitió la entrega de los terrenos que estuvieron en poder del Cartel del Norte del Valle del Cauca por medio de Jorge Tulio Arango, quien sería uno de sus testaferros. El 19 de agosto se había proyectado como la fecha para retomar el control de los predios.

“Estos terrenos fueron entregados a comunidades campesinas y afrodescendientes que integran la Minga de Cali, cumpliendo los acuerdos pactados y, lo más importante, para que produzcan alimentos como cítricos, plátano, maíz y café”, dijo Laura Campo, delegada de la Agencia Nacional de Tierras en el Valle del Cauca.

También los integrantes de la Minga de Cali expresaron su alegría por la entrega de los predios. “Esto es un sueño hecho realidad. Todavía no creemos que sea verdad que estamos en una tierra propia. Nunca como campesinos pensamos que nos devolverían las tierras donde crecimos. Para nosotros es recuperar lo que somos: volver a producir nuestros cultivos orgánicos, sembrar las semillas ancestrales que nos han acompañado toda la vida”, concluyó uno de los beneficiarios.

