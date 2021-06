Tras auditoría fiscal de la Contraloría, Uspec rinde cuentas sobre cárcel de Girón

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) entregó un nuevo informe denominado “Así es el verdadero Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Girón, Santander”. La entidad cuenta que el pasado 11 de junio el Inpec firmó el acta de recibido de la ampliación del establecimiento y dio a conocer detalles de su funcionamiento e infraestructura. La comunicación se dio dos meses después de que la Contraloría encontrara irregularidades y sobrecostos en las obras.

“La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec entregó infraestructura carcelaria en el municipio de Girón, Santander, con el objetivo de asignar espacios adecuados y con tecnología de punta para los privados de la libertad, que serían trasladados al centro penitenciario con la misión de promover su resocialización”, explicó la entidad, la cual además se encarga de gestionar los contratos de salud y alimentación de los privados de la libertad.

La entidad dio a conocer que en la ampliación ya se encuentran los primeros 50 internos, quienes llegaron a mediados de junio. La Uspec explicó que el proyecto logró diversos espacios para la resocialización, entre ellos talleres de textiles, marroquinería, metalmecánica y espacios para panadería. Además, los internos tendrán acceso a aulas de enseñanza, lo cual “permitirá su posterior reintegración a la vida cotidiana”. Son nueve bloques nuevos, con capacidad para 760 personas.

De acuerdo con estadísticas del Inpec, en la cárcel de Girón están presos 2.012 hombres. La gran mayoría están condenados: 1.800. Con la ampliación, la Uspec promete que los internos podrán acceder en condiciones dignas a comedores, baños, un patio para tomar el sol, zona recreativa con cancha múltiple, zona de lavadero de ropa, zona de lectura y baños. El inicio de la obra se dio en febrero de 2014 y finalizó en junio de 2020.

No obstante, la ampliación no había cumplido su primer mes cuando fueron alertados los primeros problemas. De acuerdo con Cristian López, miembro del sindicado del Inpec, en entrevista con W Radio, 10 de los 50 nuevos internos se habrían declarado en huelga de hambre, exigiendo al parecer mejores condiciones sanitarias y de seguridad. Contó que la cárcel fue denominada “sin-sin” y que hay probabilidades de fuga masiva.

La Uspec respondió que no se trata de ninguna estructura “sin-sin”. “El Penitenciario posee 321 cámaras de seguridad con tecnología de Sistema Cerrado de cámaras de Transmisión, con acercamiento en zoom de 15 veces, análisis de video, que permiten visualización y optimizan la labor del cuerpo de custodia y vigilancia. Estas se encuentran instaladas estratégicamente en el perímetro para control y focalización de todos los puntos del establecimiento; estas están conectadas al sistema de control del Inpec en Bogotá”, explicó la entidad.

El 30 de marzo pasado, la Contraloría entregó los resultados de una auditoría a las ampliaciones de las cárceles de Girón e Ipiales (Nariño). El órgano de control encontró que pudo presentarse un detrimento patrimonial de $180 mil millones en el desarrollo de dos proyectos que para entonces no estaban en funcionamiento. Sobre la cárcel de Girón, la Contraloría explicó que el monto inicial del contrato fue de más de $63 mil millones y se suponía que estaría listo a principios de 2016. Sin embargo, se presentaron 16 prorrogas y seis suspensiones en el contrato.

El costo final de la ampliación en Girón fue de casi $90 mil millones, no obstante, la Uspec reportó que el costo final fue de alrededor de $98 mil millones. Según la Contraloría, los porcentajes de avance de las obras reportados por las interventorías a la Uspec no reflejaban el avance real de la ejecución de las obras y, mientras tanto, la Uspec autorizó el pago de actividades y cantidades de obras no ejecutadas, no terminadas, no instaladas o que no cumplían con las especificaciones mínimas establecidas en el contrato. También reportó deficiencias de forma y fondo, como unos lavados que no tenían grifería.