Tras auditorías de Contraloría e informes de Procuraduría, JEP dice que no hay corrupción

Uno de los primeros puntos que detalló la JEP tiene que ver con los viajes de magistrados y magistradas. Según la entidad, esos…

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a las recientes polémicas a raíz sobre gastos y presupuesto de la entidad. A través de un comunicado público, la jurisdicción señaló puntualmente que la Contraloría General ha realizado siete auditorias y que, por su parte, la Procuraduría ha trabajado en 14 informes. En ninguna de las gestiones, aclaró la JEP, se han encontrado rastros de algún tipo de corrupción.

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Uno de los primeros puntos que detalló la JEP tiene que ver con los viajes de magistrados y magistradas. Según la entidad, esos traslados corresponden a invitaciones oficiales para rendir cuentas sobre el modelo de Justicia Transicional Restaurativa frente a la comunidad internacional.

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En atención al punto del Acuerdo de Paz que establece mantener informada a la comunidad internacional, la JEP explicó: "magistradas y magistrados de la JEP, en cabeza del presidente de turno, han realizado visitas al exterior por medio de invitaciones que dan fe de los avances en el juzgamiento de graves crímenes por parte del Estado colombiano y transmiten la experiencia adquirida por esta Jurisdicción, que es reconocida mundialmente como innovadora y pionera en diversos aspectos". Y agregó que hace parte de la misionalidad de la jurisdicción.

Otro de los puntos que abordó la JEP en el comunicado es sobre su oficina principal en Bogotá. "Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, se estructuró nuevamente un proyecto para la adquisición del inmueble, cuyo valor comercial estimado para 2026 asciende aproximadamente a $288.538 millones, es decir, no es cierto que el edificio cueste $20.975 millones (ese era su valor catastral en 2020, no es su valor comercial). Sin embargo, en el marco de la evaluación de viabilidad del proyecto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitió concepto técnico desfavorable, razón por la cual no fue posible continuar con el proceso de adquisición", explicó.

Con el fin de ampliar la información, la JEP detalló que existe un portal de transparencia en su página web en la que se puede consultar toda la información sobre la entidad como informes de contratación, datos de planeación y presupuesto, informes de ingreso, gastos e inversión.

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