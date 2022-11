Tres años sin Dilan Cruz: “Fue un asesinato, lo vio todo el país”

Homenaje en la Calle 19 con 4, donde se conmemoró un año del asesinato de Dilan Cruz a manos del Policía Manuel Cubillos del ESMAD; asistió su madre, hermana, abuelo, otros familiares y amigos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hace tres años, el 23 de noviembre de 2019, cuando se acababa una manifestación multitudinaria en la Plaza de Bolívar en Bogotá, Dilan Cruz iba caminando con sus amigos por la carrera 5, en el centro de la ciudad. Mientras tanto, uniformados del Esmad de la Policía subían por la calle 19 hacia el oriente, diseminando la protesta, disparando gases lacrimógenos y otras armas menos letales. Uno de los disparos llegó a la cabeza de Dilan Cruz, que de inmediato cayó al suelo. Dos días más tarde murió, pero su nombre siguió resonando como un símbolo de las muertes en manifestaciones y de la violencia policial.

(Lea también: ¿Cómo va el caso de Dilan Cruz, tras dos años de su muerte?)

El Espectador habló con David Medina, tío de Dilan Cruz, sobre lo que ha atravesado la familia del joven estos tres años. Cómo era ese joven estudiante, la impunidad que reina en el proceso judicial y las esperanzas que tienen frente al nuevo gobierno, que ha mostrado una actitud distinta frente a la protesta y ha manifestado intenciones de reformar la Policía y el Esmad.

¿Qué sabe del proceso judicial?

En tres años el único avance ha sido sacarlo de la Justicia Penal Militar y no ha habido más respuesta por medio de los fiscales que hay. Actualmente se ha cambiado tres veces de fiscal, se ha dilatado el proceso, y ahorita lo que hablan los abogados es llevar el proceso a eventos internacionales, a la Corte Interamericana para ejercer presión sobre las autoridades nacionales.

¿Considera que hay impunidad?

Sí. Hablando principalmente del proceso de Dilan, claramente hay una impunidad total. ¿Qué es justicia? porque mucha gente me habla de la justicia, porque por más que la persona que impactó a Dilan vaya a una cárcel para mi familia y para mí eso no es justicia, la verdad, la justicia solo la dispone Dios, entonces yo espero realmente hablando en la ley terrenal que este señor pague por lo que hizo.

(Lea también: Capitán Manuel Cubillos va a juicio disciplinario por muerte de Dilan Cruz)

¿Cómo se siente tres años después?

Realmente como víctima y como familiar me da una desazón, que después de tres años no hay mayor respuesta por parte del Estado. Se sigue diciendo que fue un error humano cuando claramente fue un asesinato que lo vio todo el país.

¿Qué ha hecho para que la percepción que tiene la ciudadanía de Dilan cambie?

Hemos usado la memoria. Realmente lo que hemos hecho es activarnos por medio del arte, del muralismo, en la reivindicación de derechos de los compañeros asesinados para cambiar su imagen. Ellos no eran vándalos, no eran delincuentes como lo ha vendido el Estado.

Hemos activado el tema de memoria. Realmente es hacer la reivindicación de la memoria de Dilan y de los demás compañeros, en ese espacio donde lo asesinaron, que ha sido un espacio en donde ha emergido la memoria, el dolor, pero también la esperanza.

(Le puede interesar: Paro Nacional: Fiscalía archiva investigación contra Diego Molano)

¿Esperanza en qué?

En exigir a un Estado unas garantías de no repetición, a Dilan ya lo mataron, pero no queremos ver más Dilan Cruz. Lo que esperamos la familia de Dylan y las demás víctimas, es que no haya más asesinados por parte del Estado, ni de la policía, ni de un escuadrón asesino como lo es el Esmad de la Policía.

¿Quién era realmente Dilan Cruz?

Un joven estudiante de un colegio público de grado 11 que como cualquier joven de este país quería estudiar. Salió a movilizarse en noviembre de 2019 y lamentablemente se encuentra con que lo asesinan y su imagen fue manchada desde ese momento por los medios de comunicación, por la ciudadanía y por la Policía que lo han tildado de vándalo y de guerrillero.

(Lea también: Así van las investigaciones por violencia en el paro nacional de 2021)

¿La movilización vale la pena?

Claramente que vale la pena porque ha sido la única forma en que nos han escuchado desde hace 40 años o más. Lastimosamente, el Estado nos ha llevado a esas instancias de tomarnos las vías de hecho para que nos escuchen. Jóvenes como Dilan y como yo no quisiéramos recurrir a esas instancias, pero nos han dejado solo ese camino. El Estado nos vulnera de tal forma en que no tenemos condiciones de vida, un proyecto de vida, de estudiar, una educación, un trabajo, una salud.

Realmente la movilización es un derecho legítimo que vamos a seguir activando. Invito también a los jóvenes a seguirse movilizando pacíficamente, no apoyamos la violencia, pero hay que seguirse movilizándose de cualquier forma en las calles.

¿Qué espera de este Gobierno?

Que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sea desmontado. En cuanto al Gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro le puedo decir que esperamos que cumpla lo que prometió. Tampoco vemos agilidad en los procesos judiciales, no solo el de Dilan sino entre las demás víctimas del Estado y de la brutalidad policial. Hay cantidad de procesos represados y dilatados en la Fiscalía.

¿Cómo recuerda a Dilan?

Yo recuerdo a Dilan como como un joven soñador. Un joven que no la tuvo fácil como muchos en este país, que quería algo mejor. Su sueño era estudiar y aportar al país con lo que quería aprender. Quería cambiar su entorno, era muy soñador, tenía muchos planes en su vida. Lo recuerdo como alguien muy feliz, sonreía bastante.

¿Cómo quiere que los colombianos recuerden a Dilan?

Como un joven que quería algo mejor. A todo el que recuerde a Dilan Cruz, que sepa que fue un joven más que dejó su vida por un cambio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.