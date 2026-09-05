Estas son las razones que motivaron el “regaño” de De la Espriella al gobernador de Nariño

Presidente Abelardo de la Espriella y gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con los 32 mandatarios el pasado viernes 4 de septiembre en la cumbre de gobernadores que se realizó en Mompox (Bolívar). Desde allí envío una “advertencia” al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, debido a los diálogos de paz adelantados en el pasado entre la administración local y grupos armados.

El mandatario trazó la línea sobre su nueva política integral de seguridad, en la cual señaló que se medirá por resultados que la gente pueda sentir. En esa presentación aseguró que no permitirá que funcionarios locales adelanten acuerdos de paz con grupos criminales e hizo un fuerte llamado al gobernador de Nariño.

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“Quiero hacer una advertencia muy clara. Ningún gobernador, ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia. No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que, mientras nuestros soldados y policías arriesguen su vida para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos con los enemigos de la patria. Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño: está advertido”, señaló en el encuentro.

Durante la administración de Gustavo Petro, en el departamento de Nariño se adelantaron procesos de paz territorial con la disidencia del ELN, llamada Comuneros del Sur, y otro con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

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El choque entre ambos viene desde la época de la campaña, cuando el presidente De la Espriella, durante su cierre de campaña en Buga (Valle del Cauca), acusó al mandatario departamental de presuntamente intimidar y presionar a alcaldes y sus ciudadanos para favorecer candidaturas de izquierda en la recta final de las elecciones presidenciales.

Frente a esto, en diálogo con El Espectador, el gobernador Escobar señaló ser como Jesucristo: “A mí me dan una cachetada, pongo la otra mejilla. En función de quién hace ese tipo de acciones, lo que uno esperaría es que, con argumentos y con diálogos, pueda escucharme y saber si puede tener el mismo criterio una vez me escuche. Así hacemos los académicos”. Y en la misma, entrevista dijo que esperaba tener las mejores relaciones con el presidente Abelardo de la Espriella por el bien del departamento.

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Esto se suma a la firma de varios actos administrativos que ponen fin a las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante la anterior administración durante la Paz Total, entre esas resoluciones estaba la mesa con Comuneros del Sur en Nariño.

“El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales. La única vía es clara: el sometimiento a la justicia y al imperio de la ley. Las autoridades competentes y el Ministerio de Justicia han sido notificados para proceder con las capturas a que haya lugar, avanzar en las extradiciones pendientes y hacer cumplir la ley con todo su rigor”, señaló el mandatario desde sus redes sociales.

En la Cumbre de Gobernadores también estuvieron presentes el ministro del Interior, Rodrigo Lara; la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie; y la primera dama, Ana Lucía Pineda. La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), la gobernadora Rafaela Cortés, inició diciendo que “los gobernadores no esperamos que el Gobierno nacional haga la tarea por nosotros. Tenemos equipos, proyectos, conocimiento territorial y capacidad de ejecución. Queremos hacer nuestra parte y trabajar de la mano del presidente”.

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