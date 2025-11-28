Tribunal Superior de Bogotá niega tutela de Ricardo Roa contra el CNE

Presidente de Ecopetrol, durante la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela presentada por la defensa de Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de 2022. En el recurso, Roa alegaba que el Consejo Nacional Electoral (CNE) vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa dentro del trámite sancionatorio que adelanta en su contra.

La decisión contra Roa se conoció pocas horas después de que el CNE impusiera una sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por presuntos sobrecostos en su financiación.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.