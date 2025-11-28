Tribunal Superior de Bogotá niega tutela de Ricardo Roa contra el CNE

Presidente de Ecopetrol, durante la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol 2024.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela presentada por la defensa de Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de 2022. En el recurso, Roa alegaba que el Consejo Nacional Electoral (CNE) vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa dentro del trámite sancionatorio que adelanta en su contra.
La decisión contra Roa se conoció pocas horas después de que el CNE impusiera una sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por presuntos sobrecostos en su financiación.
Noticia en desarrollo...
