Tribunal Superior de Bogotá niega tutela de Ricardo Roa contra el CNE

La decisión se conoció pocas horas después de que el CNE impusiera una sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por presuntos sobrecostos en su financiación.

Redacción Judicial
28 de noviembre de 2025 - 09:31 p. m.
Presidente de Ecopetrol, durante la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol 2024.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela presentada por la defensa de Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de 2022. En el recurso, Roa alegaba que el Consejo Nacional Electoral (CNE) vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa dentro del trámite sancionatorio que adelanta en su contra.

La decisión contra Roa se conoció pocas horas después de que el CNE impusiera una sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por presuntos sobrecostos en su financiación.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

