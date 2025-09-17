Fiscalía archiva proceso contra Ricardo Roa por posibles contrataciones irregulares

La Fiscalía aseguró que no hay razón jurídica, fáctica, probatoria ni dogmática alguna por la cual se deba mantener esta noticia criminal. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación que se adelantaba en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros funcionarios, por presuntas irregularidades en la contratación del transporte aéreo para la operación y uso de la compañía. La denuncia había sido presentada por la empresa Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol).

En su denuncia, Helicol señaló que en la petrolera Ecopetrol y en sus filiales Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, Oleoducto Central (Ocensa) y Helistar, se estarían orquestando supuestas prácticas irregulares para la contratación de servicios de transporte aéreo. Desde su postura, la obstrucción del acceso a la libre competencia habría sido uno de los factores por los que en 2019 Helicol tuvo que entrar en un proceso de reorganización.

Lea: Capturan a hombre que engañaba a menores con falsas promesas laborales en México

Según mencionó el ente investigador, en la denuncia contra Ecopetrol y tres de sus filiales se advierte “la ausencia integral del elemento de la acción en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia que permitan seguir adelante con la investigación”.

Ricardo Roa, otros funcionarios de Ecopetrol y sus fliales habían sido señalados en la denuncia por los delitos de concierto para delinquir agravado, acuerdos restrictivos de la competencia e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, el ente investigador, en el documento de archivo, argumentó: “No hay razón jurídica, fáctica, probatoria ni dogmática alguna por la cual se deba mantener esta noticia criminal”.

Le puede interesar: Capturan a “Grillo”, disidente señalado de planear ataques terroristas con drones

La Fiscalía también descartó la existencia de pruebas que demostraran un acuerdo ilegal entre los acusados. Según el ente investigador, “no se vislumbra un elemento probatorio directo que permita colegir la existencia del acuerdo ilícito que con tanta convicción afirma la denunciante, con el propósito de manipular las reglas y estipulaciones contenidas en los métodos de elección mencionados”.

No obstante, aunque el proceso fue archivado, la entidad aclaró que, “de surgir nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal”. En ese sentido, la lupa de las autoridades seguirá puesta sobre Roa, el hombre a la cabeza de la petrolera Ecopetrol.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.