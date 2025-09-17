No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Fiscalía archiva proceso contra Ricardo Roa por posibles contrataciones irregulares

Tras concluir que no existen pruebas ni fundamentos jurídicos para mantener el proceso, la Fiscalía decidió archivar la investigación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Este es solo uno de los procesos por los cuales la cabeza de la firma petrolera ha estado recientemente bajo la lupa de las autoridades.

Redacción Judicial
17 de septiembre de 2025 - 06:29 p. m.
La Fiscalía aseguró que no hay razón jurídica, fáctica, probatoria ni dogmática alguna por la cual se deba mantener esta noticia criminal.
La Fiscalía aseguró que no hay razón jurídica, fáctica, probatoria ni dogmática alguna por la cual se deba mantener esta noticia criminal.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación que se adelantaba en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros funcionarios, por presuntas irregularidades en la contratación del transporte aéreo para la operación y uso de la compañía. La denuncia había sido presentada por la empresa Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol).

En su denuncia, Helicol señaló que en la petrolera Ecopetrol y en sus filiales Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, Oleoducto Central (Ocensa) y Helistar, se estarían orquestando supuestas prácticas irregulares para la contratación de servicios de transporte aéreo. Desde su postura, la obstrucción del acceso a la libre competencia habría sido uno de los factores por los que en 2019 Helicol tuvo que entrar en un proceso de reorganización.

Vínculos relacionados

La histórica sentencia de la JEP que revive debate sobre justicia y reparación en Colombia
“No está resuelto el contenido de la sentencia”, Juanita Goebertus sobre decisiones de la JEP
Gobierno Petro busca “comisión de la verdad” sobre estallido social y abuso policial

Lea: Capturan a hombre que engañaba a menores con falsas promesas laborales en México

Según mencionó el ente investigador, en la denuncia contra Ecopetrol y tres de sus filiales se advierte “la ausencia integral del elemento de la acción en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia que permitan seguir adelante con la investigación”.

Ricardo Roa, otros funcionarios de Ecopetrol y sus fliales habían sido señalados en la denuncia por los delitos de concierto para delinquir agravado, acuerdos restrictivos de la competencia e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, el ente investigador, en el documento de archivo, argumentó: “No hay razón jurídica, fáctica, probatoria ni dogmática alguna por la cual se deba mantener esta noticia criminal”.

Le puede interesar: Capturan a “Grillo”, disidente señalado de planear ataques terroristas con drones

La Fiscalía también descartó la existencia de pruebas que demostraran un acuerdo ilegal entre los acusados. Según el ente investigador, “no se vislumbra un elemento probatorio directo que permita colegir la existencia del acuerdo ilícito que con tanta convicción afirma la denunciante, con el propósito de manipular las reglas y estipulaciones contenidas en los métodos de elección mencionados”.

No obstante, aunque el proceso fue archivado, la entidad aclaró que, “de surgir nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal”. En ese sentido, la lupa de las autoridades seguirá puesta sobre Roa, el hombre a la cabeza de la petrolera Ecopetrol.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ricardo Roa

Ecopetrol

Fiscalía General de la Nación

Helicol

Contratos

Corrupción

Investigación

 

cesarc655(66636)Hace 4 minutos
Todos los procesos de este estilo se pueden reabrir. El interés es golpear.
Alberto Rincón Cerón(3788)Hace 26 minutos
Poderoso y oscuro sujeto que parece tener garantizada Impunidad.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar