Tribunal tumba orden de abrir cuenta bancaria a "Papá Pitufo" para recibir pensión

La decisión se da al revisar una tutela presentada por el propio Pitufo, en la que buscaba que el Banco BBVA le abriera una cuenta para recibir su pensión…

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de tumbar una decisión judicial que ordenaba abrir una cuenta bancaria a nombre de Diego Marín Buitrago, conocido como "Papá Pitufo", para que pudiera recibir una pensión por vejez. El llamado zar del contrabando accedió al derecho pensional desde 2024, pero por sus problemas con la justicia, ha quedado en vilo la reclamación de los dineros.

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La decisión se da al revisar una tutela presentada por el propio Pitufo, en la que buscaba que el Banco BBVA le abriera una cuenta para recibir su pensión mientras se encuentra detenido en el extranjero. Aunque inicialmente un juzgado falló a su favor, en segunda instancia el caso dio un giro y se negó esa orden.

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La orden inicial dictada por el juzgado fue abrir la cuenta a nombre de Marín Buitrago. Aunque la entidad financiera se negó en un principio, la orden judicial la obligó, al considerar que con su negativa, el banco vulneraba derechos fundamentales al exigir presencia física y negar el servicio basándose únicamente en antecedentes penales.

Aunque el banco tenía la orden abrir la cuenta, Marín Buitrago continuó con el caso, pues no podía reclamar presencialmente el dinero por estar privado de la libertad. "Las mesadas causadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026 fueron reintegradas por falta de cobro, debido a que actualmente se encuentra privado de la libertad en Portugal y no puede comparecer personalmente a una entidad bancaria en Colombia”, se lee en el expediente.

En ese momento también indicó que la negativa del banco por “riesgos legales, reputacionales, crediticios y de conocimiento del cliente, así como en la necesidad de efectuar una validación presencial de identidad, tal decisión le impide acceder efectivamente a las mesadas pensionales reconocidas a su favor”.

Sin embargo, al llegar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esa instancia decidió revocar la orden al considerar que el banco actuó legítimamente bajo su autonomía contractual. Según determinó la justicia en segunda instancia, las entidades financieras tienen el deber legal de gestionar riesgos de lavado de activos, lo cual justifica la negativa de vinculación ante alertas internacionales. Es decir, que, por ahora, "Papá Pitufo" seguirá sin reclamar sus mesadas pensionales.

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