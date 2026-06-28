Un bebé de 10 meses fue asesinado durante un hurto en Cúcuta (Norte de Santander)

La Policía ofreció una recompensa de hasta COP 10 millones por información que conduzca a la captura de los responsables. Foto: Archivo

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Jacobo, un bebé de tan solo 10 meses de edad, murió en medio de un hurto ocurrido en la noche del 27 de junio en el barrio La Laguna, de Cúcuta (Norte de Santander).

De acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades, varios delincuentes habrían cometido un robo en el sector, acción en la que el menor perdió la vida. En el mismo hecho resultó herido su padre, un hombre de 39 años, quien permanece bajo atención médica en un centro asistencial de la ciudad.

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La Policía Nacional informó que dispuso un grupo especial de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), que trabaja de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación en la recolección de pruebas que permitan identificar y capturar a los responsables del asesinato.

A través de un comunicado, la institución expresó sus condolencias a la madre, los familiares y los allegados del menor, y aseguró que desplegará “toda su capacidad institucional y humana” para llevar a los culpables ante la justicia.

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Como parte de las acciones para esclarecer el crimen, la Policía ofreció una recompensa de hasta COP 10 millones por información que conduzca a la captura de los responsables. Las autoridades garantizaron reserva absoluta de los datos de quienes se comuniquen a la línea de emergencia 123 o al número 3143587212.

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