Ungrd confirma el primer rescate con vida de equipos colombianos en terremotos en Venezuela

Ungrd confirma el primer rescate con vida de un colombiano en los terremotos en Venezuela Foto: UNGRD

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Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio en La Guaira, se convirtió en el primer rescate con vida realizado por el equipo colombiano desplegado en Venezuela. La operación, que se extendió durante seis horas, fue confirmada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

A través de su cuenta en X, la entidad informó: “Este es el instante en que los rescatistas del USAR COL-1 lograron sacar con vida a Moisés, el niño de 11 años que permaneció atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela”.

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