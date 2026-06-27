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Ungrd confirma el primer rescate con vida de equipos colombianos en terremotos en Venezuela

Se trata de Moisés, un niño de 11 años rescatado entre los escombros de un edificio en La Guaira.

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Redacción Judicial
28 de junio de 2026 - 12:07 a. m.
Ungrd confirma el primer rescate con vida de un colombiano en los terremotos en Venezuela
Ungrd confirma el primer rescate con vida de un colombiano en los terremotos en Venezuela
Foto: UNGRD
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Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio en La Guaira, se convirtió en el primer rescate con vida realizado por el equipo colombiano desplegado en Venezuela. La operación, que se extendió durante seis horas, fue confirmada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

A través de su cuenta en X, la entidad informó: “Este es el instante en que los rescatistas del USAR COL-1 lograron sacar con vida a Moisés, el niño de 11 años que permaneció atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela”.

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Por Redacción Judicial

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