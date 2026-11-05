“Un fragmento sin fecha”: defensa de Petro tras video publicado por Deicy Jiménez

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En las últimas horas, Deicy Jiménez, quien denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente pagar servicios sexuales a través de contratos del Estado, hizo público en su cuenta de Instagram un video en el que se les vería a ella y al exmandatario en una habitación. En la publicación, agregó: “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”.
En contexto: Defensoría pide investigar denuncia de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro
En respuesta, la defensa de Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, emitió un comunicado en el que sostuvo: “Un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba. Su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes”.
Aunque el comunicado no negó directamente que la persona que aparece en el video publicado por Jiménez sea Petro, remarcó, en línea con lo que ha sostenido el propio expresidente, que este “niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales”.
En ese sentido, Carranza aseguró que Petro “responderá a ese señalamiento ante la autoridad judicial competente, con respeto por su independencia y por la reserva de la actuación, como lo dispuso el magistrado. No convertirá este asunto en un debate de redes ni dará validez, con su palabra, a lo que solo la justicia puede valorar”.
La defensa se mantuvo firme en que no discutirá “en público lo que corresponde resolver a los jueces”. Asimismo, manifestó que “aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, en referencia a las denuncias de Deicy Jiménez contra el exmandatario.
Carranza también hizo un recuento de las últimas actuaciones de este proceso, que ya es investigado por la Fiscalía desde el pasado 23 de octubre. Tres días después, la Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud.
“La diligencia ante la Fiscalía no se realizó, el abogado de la testigo renunció (alegando motivos de seguridad) y, al día siguiente, aparece en redes un material para alimentar un juicio mediático. Si detrás de esa secuencia hay una estrategia para sustituir a los jueces por la opinión pública, corresponde a las autoridades establecerlo, y la defensa aportará lo que conozca”, sostuvo la defensa.
Finalmente, aseguró que no anticiparía conclusiones sobre el video ni discutiría en público la vida privada de ninguna persona. “Respaldamos que las autoridades evalúen los riesgos y adopten las medidas de protección que requieran la testigo y quienes intervienen en esta actuación, y rechazamos cualquier amenaza, hostigamiento o presión indebida, venga de donde venga”, concluyó el comunicado.
El expresidente Gustavo Petro también se pronunció en redes sociales sobre el video publicado por Jiménez. En su cuenta de X sostuvo que “desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”.
En esa línea, volvió a defender su inocencia frente a las denuncias por presuntamente pagar servicios sexuales. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”.
En línea con los argumentos de su abogado, Carranza, el exmandatario agregó que el video que “hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”. Finalmente, concluyó que “lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares. El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente”.
La denuncia de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro
Todo comenzó con una entrevista de Deicy Jiménez en Semana, el pasado 25 de octubre. Allí aseguró que, durante el gobierno del exmandatario, funcionó una red de entre 30 y 40 mujeres vinculadas mediante contratos con el Estado, con los que presuntamente se pagaban encuentros sexuales. También afirmó que, cuando Gustavo Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga.
Al día siguiente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría que priorizaran las investigaciones. “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó. Agregó que “las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”.
Por orden del presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron una ruta de protección para Jiménez. El comunicado señala: “La protección de la vida no admite dilaciones. En cumplimiento de la directriz presidencial, se adelantarán las actuaciones correspondientes con la debida diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de la señora Jiménez, garantizando una respuesta institucional oportuna y coordinada”.
El relato de Jiménez se conecta con los señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Rodríguez ha denunciado en varios medios presuntas irregularidades del gobierno anterior, entre ellas, fiestas y consumo de sustancias en la Casa de Nariño.
La Fiscalía confirmó que el pasado 23 de octubre abrió una noticia criminal por las posibles irregularidades en el Dapre y otras entidades públicas durante el gobierno anterior. Fuentes del ente investigador explicaron: “Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres, lo manifestado por Angie Rodríguez y otros hechos”. El caso quedó en manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema, con el apoyo de un equipo especializado.
La entidad precisó, además, un asunto de competencia. Según explicó, los hechos atribuidos a Petro como presidente solo pueden ser investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mientras que las denuncias por hechos ocurridos cuando era senador corresponden a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
El vicefiscal Gilberto Guerrero indicó que Jiménez será citada en calidad de testigo. Explicó: “Esto ocurre con personas que hacen manifestaciones públicas en las que incluso se están incriminando a sí mismas. En ese caso, no debemos llamarlas a entrevistas juradas, sino que tenemos que citarlas a un interrogatorio de indiciado, que es una cosa distinta, porque tienen derecho a guardar silencio”.
Ese mismo 26 de octubre, el Ministerio Público abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. La investigación se centra en presuntas conductas de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género en el marco de contratos y órdenes de prestación de servicios.
El objetivo es individualizar a los posibles responsables disciplinarios y precisar las conductas investigadas. Para ello, la Procuraduría pidió a las entidades información sobre las mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios desde 2019 hasta la fecha.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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HDíaz59(93398)•Hace 2 horasEn mi opinión, cuando una persona que ofrece servicios sexuales a cambio de contratos acusa a un cliente, su versión debe ser analizada con mucha atención, dado que su credibilidad podría estar comprometida. Mi inquietud es ¿quién se beneficia? (¿cui bono?)
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no(62473)•Hace 4 horasTodos los dias aparece una cortina de humo pra tapar lo que quiere hacer el gobierno. Quien mueve a todas estas personas? Seran pagadas_
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Diana cp(85842)•Hace 4 horasTodo el mundo lo vió metiendo fajos de billetes en bolsas negras pero lo salvaron los tribunales comunistas como la CIDH, este pervertido y el tartufo Santos han sido la peor desgracia que ha tenido mi Colombia
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Maria C.(44445)•Hace 5 horasY mientras se habla de estas impudicias el actual ministro de hacienda pidiéndole hojas de vida a los congresistas, para que nos graben con impuestos en la canasta familiar….
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antonio(7747)•Hace 5 horasPetro el que se ufana de ser bueno en la cama, pero sin contratos no se le acercan ni las moscas….Su defensor Pedro Juan Aristizabal , si tiene dudas debe contactar a Juliana Guerrero que ella si le explica que llegó al gobierno debido a su " preparación académica ". Pero el sr Aristizabal ni ve ni oye. Solo adoración a su ídolo de barro.
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antonio(7747)•Hace 5 horasAprenda que no se puede defender lo indefendible.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 5 horasY si se acostó con la Guerrero a usted que le importa. Nunca recibió sueldo la guerrero
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 5 horasNo sea tan enfermo. Usted no ha estado con una mujer? Cero pruebas ?
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 6 horasEso de que el video sea un "fragmento sin fecha" no le quita a petro que sea un tusi cocaíno borrachín drogadicto sugar daddy 48+ mujeres pervertido degenerado depravado put. A. Ñero mala vida y hediondo
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Berta Lucía(2263)•Hace 6 horasCuando un hombre le paga a una mujer para tener sexo con ella demuestra su incapacidad de "seducir". El ciudadano común tiene el derecho a abrazar públicamente a un trasvesti o a acostarse con quien desee; pero si ese "ciudadano" es el presidente de un país su vida privada deja de pertenecerle y debe evitar todo tipo de escándalos sexuales. Al no hacerlo demuestra su machismo y su misoginia; así como el miserable ser humano que es.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 5 horasLlegó la moralista de turno a unirse a la vendimia.chismes, chismes que algo quedará. El enemigo de Colombia no es Petro es Abelardo. Despierte no se da cuenta que son pendejadas para tapar los desfalcos y el mal gobierno de Abelardo
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 6 horasPedro Juan Aristizabal Hoyos coja oficio, todo el día hablando 💩 y diciendo pavadas y boludeces brutas, tontas, demuestran que no se ha leído un pu. T. O libro en su pu. T. A vida
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 6 horasEstèn seguros que no hay nada contra Petro. Ya lo hubieran encontrado con las ganas que tienen de acabarlo desde que existe y lo han esculcado de arriba a abajo como dice Bolivar. Las pruebas que muestran son montajes. Como no pueden intelectualmente contra él ni en su sabiduría de gran economista. La derecha busca su caída por cualquier lado como pasó a Lula en Brasil. Petro es un gran líder progresista nacional e internacionalmente.
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Maria C.(44445)•Hace 5 horasUsted tiene toda la razón en que no tiene nada contra él. En lo que está muuuy equivocado es que es un gran líder y un gran economista.
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Noticioso(6975)•Hace 7 horasAy Tavo… Por eso era que no le quedaba tiempo ni energía para pararse a trabajar antes de las 2pm ningún día de su desgobierno, ni para hacer nada diferente a estar parloteando boludeces con ese lapicito en la mano todo el día; eso era lo que en su desgobierno se entendía como "trabajar". Y así les fue. De ahí que lo que más le conviene al país para que el petrismo NUNCA vuelva al poder, es insistir en entregarle su vocería y dirección a ese borrachín charlatán.
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antonio(7747)•Hace 7 horasY Maria Jose Pizarro, calladita. Gustavo Bolivar su amor platónico, calladito; Cepeda, calladito
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antonio(7747)•Hace 5 horasEl que calla, otorga. Si tienes dudas contacta a Juliana Guerrero que ella si sabe como es, o a la sexy Gabriela Muñoz Olaya..Sabes que sin contratos a Petro ni las moscas se le acercan.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 6 horasQuién callado, no hay pruebas, son montajes
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Ancizar(83755)•Hace 7 horasY mientras publican esta serie morbosa y sin confirmaciones ni pruebas, distraen la atención de lo que el sheriff anda haciendo. Entrega de recursos y soberanía, Nombramientos en puestos claves a sus súbditos, leyes que causaran dolor y lagrimas. En dónde están los medios serios, las IAS, las cortes. Pasan de agache?. No nos lamentemos luego.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 6 horasDe acuerdo
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Pelagato(41805)•Hace 7 horasPetro pasará a la historia como el parrandero, mujeriego y charlatan que gobernó Colombia y la dejó con el mayor deficit de la historia.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 6 horasNo mienta, Petro está entre los mejores gobernantes de la historia
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Macario Paramo(86653)•Hace 7 horasSon los jueces y los estrados judiciales quienes deben investigar y decidir.
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antonio(7747)•Hace 7 horasJuancho(17942), igual que la calumnia del petrovideo donde se ve a Petro chorreando la baba mientras empacaba fajos de billetes en una folsa. No fue ningún delito, solo un político disfrutando fajos de billetes.
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Pelagato(41805)•Hace 7 horasEn sus discursos y mensajes él mismo se ufana de sus conquistas y que será inolvidable ahí. Ahora se da cuenta el país que todos pagabamos sus amantes con nuestros impuestos.
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Juancho(17942)•Hace 7 horasLa promoción que le da EE a las calumnias contra Petro lo asemejan cada día más a los periódicos sensacionalistas, como el Extra o el Bogotano.
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Juancho(17942)•Hace 7 horasDe cosas similares acusaba en sus redes sociales el actual canciller a algunos parlamentarios demócratas de los EE.UU., vamos a ver con que cara va a tramitar, ahora, las ayudas de los gringos.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 8 horasEl montaje contra la vida íntima de Petro es fatal, sin pruebas, los abogados que defienden a estas chicas renuncian porque no hay nada, son chismes montados por este gobierno que paga prostitutas en las calles para que hablen mal de Petro y de Verónica Alcocer no resultó nada. La Ferrer en debacle y Vicky Dávila queda como lo que es un asco de mujer sin dignidad y cero en su profesión. Esto deberían pararlo ya. Que opere la justicia y no sigan creando ruido para tapar sus fechorías.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 6 horasLos tontos atacando a Petro para lavarle la cara a su amado tigre. No hay pruebas. Pero el ruido les conviene a estos tordos
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Quico(17933)•Hace 7 horasEl asco lo produce su ídolo
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antonio(7747)•Hace 7 horasNo hay opiniones estúpidas sino estúpidos que opinan. Deja de defender a tu ídolo de barro. Petro resultó ser solo sudor y pedo. Pero tu segura solo te hace aspirar y disfrutar sus gases.,
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TL(64374)•Hace 8 horasOtro escándalo en contra Gustavo Petro o de su familia. Veremos en que queda al final. Lo interesante seria conocer quien o quienes están detrás.