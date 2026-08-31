Un menor de edad murió durante el primer bombardeo de De la Espriella en Catatumbo

La primera ofensiva militar del nuevo jefe de Estado se llevó a cabo el pasado 10 de agosto y se conoció que civiles resultaron heridos. Más de 20 días después, se conoce que un menor de edad murió como por el bombardeo. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio del revuelo que ha causado la muerte de tres menores de edad en medio de la más reciente operación militar ordenada por el gobierno de Abelardo de la Espriella en Guaviare, se conoció que otro menor de edad murió el pasado 10 de agosto, durante el primer bombardeo que ordenó el jefe de Estado desde que asumió el poder. El dato se conoce casi 20 días después de que el Ejecutivo presentara la operación como todo un éxito, a pesar de que se supo en ese momento que civiles habían resultado heridos.

Podría interesarle: Gobierno defiende operación en la que murieron tres menores diciendo que “eran combatientes”

La información fue confirmada a este diario por una fuente de alto nivel del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El fallecido en ese primer bombardeo que tenía como objetivo el Ejército de Liberación Nacional (Eln) fue un menor de 16 años, según se lo manifestaron desde el Instituto a El Espectador.

En ese momento, la Defensoría del Pueblo y autoridades regionales pidieron a la Fiscalía que se investigaran los hechos en los que civiles resultaron heridos, al parecer, como daño colateral del bombardeo. Según la entidad, se reportaron tres campesinos afectados, entre ellos una mujer de 44 años.

Le recomendamos: Confirman que tres menores de edad murieron durante bombardeo ordenado por De la Espriella

Asimismo, la Defensoría expuso que se habrían generado desplazamientos forzados hacia El Tarra. Por su parte, la Alcaldía de El Tarra señaló por medio de un comunicado que durante toda la noche se presentaron “detonaciones prolongadas” que generaron preocupación en los habitantes de la región y habrían causado daños en algunas viviendas. También hicieron un llamado por “la protección de la vida, la integridad y los derechos de la población civil”.

El menor de 16 años muerto en el bombardeo, del que no se tenía información hasta ahora, se suma a la lista de menores que han muerto en las operaciones militares que ha adelantado el nuevo gobierno nacional. Según se conoció en la noche del pasado 30 de agosto, en la ofensiva llevada a cabo el pasado 27 de agosto en Guaviare en contra de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

Conozca más: Retiran del cargo al general Mejía, investigado porque habría dejado libre a narcotraficante

Lo que se sabe hasta el momento es que en esa operación murieron 10 personas, dentro de los cuales había tres menores de edad: dos de 15 y uno de 16 años. A través de un comunicado el jefe de la cartera de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, señaló que la operación en cercanías del rio Inirida, en el municipio de El Retorno (Guaviare) tenía como objetivo una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, liderada por alias Cotiz.

En ella, dice, murieron 10 personas, según el alto funcionario, “todos ellos combatientes”. De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, 10 cuerpos más de muertos en la reciente operación llegarían el próximo miércoles a Medicina Legal. Hasta ahora no se sabe si habría más menores de edad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.