Un soldado murió y cuatro resultaron heridos por un ataque con drones del Eln en Catatumbo

El soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, oriundo del municipio de Alto Baudó (Chocó), contaba con nueve años de servicio en la institución militar. Foto: Ejército

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Un soldado profesional perdió la vida y cuatro militares más resultaron heridos tras un ataque con drones modificados con explosivos. De acuerdo con las autoridades, la acción fue perpetrada por integrantes del Eln contra tropas del Ejército Nacional en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

El ataque ocurrió en área rural del municipio de El Tarra, donde uniformados del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, perteneciente a la Fuerza de Tarea Vulcano de la Segunda División del Ejército, adelantaban operaciones de control territorial y de protección de la población civil cuando fueron blanco de la acción armada.

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El soldado profesional fue identificado como José Mariano Dumaza Conchave, oriundo del municipio de Alto Baudó (Chocó), quien contaba con nueve años de servicio en la institución militar. La institución activó los protocolos correspondientes y garantizó acompañamiento integral a su familia.

Por su parte, los cuatro militares heridos fueron evacuados hacia la ciudad de Cúcuta con apoyo de la Aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea Colombiana, donde reciben atención médica especializada.

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El Ejército Nacional rechazó el empleo de drones acondicionados con artefactos explosivos por parte de grupos armados y calificó esta práctica como terrorista, al señalar que infringe el derecho internacional humanitario (DIH), poniendo en riesgo tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

El ataque en el Tarra no fue el único registrado este mes. El pasado lunes 8 de junio, el Eln perpetró otro hostigamiento con drones cargados con explosivos, esta vez en el departamento del Chocó.

El blanco fueron hombres del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 22, quienes adelantaban una operación militar en el corregimiento de Belén de Docampadó, zona rural de Bajo Baudó, cuando fueron alcanzados por los artefactos lanzados por presuntos integrantes de ese grupo armado.

El ataque dejó un suboficial y cuatro infantes de marina heridos. De acuerdo con la Fuerza Naval del Pacífico, los uniformados recibieron los primeros auxilios en el lugar por parte de sus compañeros de unidad, antes de ser evacuados en una aeronave del Grupo Aeronaval del Pacífico hacia un hospital de alta complejidad en Buenaventura.

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