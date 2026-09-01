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Una persona murió en atentado con carro bomba en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta

El atentado dejó once personas heridas, según el reporte preliminar de la Policía.

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Redacción Judicial
01 de septiembre de 2026 - 10:48 a. m.
Atentado con carro bomba en Los Patios.
Atentado con carro bomba en Los Patios.
Foto: Tomado de @BluRadioC
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En la noche de este lunes 31 de agosto se registró un atentado con carro bomba frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta.

La Policía informó preliminarmente que una persona murió y que nueve civiles y dos policías resultaron heridos. También se registraron afectaciones en la infraestructura de la estación y en el parque automotor de la institución.

La explosión también afectó el servicio de energía eléctrica en la zona.

La Policía, en coordinación con la Fiscalía, adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Alexi Valencia Lizcano, alcalde del municipio de Los Patios, dijo en entrevista con Caracol Radio que en la mañana se hará un inventarios de las afectaciones. De manera preliminar, aseguró que hay cerca de 30 viviendas y establecimientos comerciales afectados. “Estamos atendiendo a la comunidad, ayudando a la gente, porque muchas personas se quedaron sin hogar”, aseguró.

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Por Redacción Judicial

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