Víctimas de atentado a Club El Nogal denuncian incumplimientos de exsecretariado de las Farc

Esta solicitud se da luego de que la Contraloría General de la República señalara que los bienes entregados por las antiguas Farc no cumplen con lo acordado. Foto: AFP - RODRIGO ARANGUA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Víctimas del atentado al Club El Nogal, ocurrido el 7 de febrero de 2003, piden que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abra un incidente de verificación del régimen de condicionalidad, es decir, de los requisitos y compromisos que debe cumplir una persona que se acoge a la justicia transicional, contra el exsecretariado de las Farc, ya que, según ellas, han incumplido las obligaciones de reparación material pactadas.

Esta solicitud se da luego de que la Contraloría General de la República señalara que los bienes entregados por las antiguas Farc no cumplen con lo acordado, “lo que pone en riesgo la efectividad de la justicia transicional”. Según el ente de control, de los bienes que las Farc reportaron, incluidos efectivo, oro, muebles y predios, solo una fracción ha sido recibida o monetizada por el Estado.

⚠️Los bienes entregados por las #FARC al Estado no cumplen con lo acordado, lo que pone en riesgo la efectividad de la justicia transicional.



📌La @activosSAE administra el patrimonio, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (#UARIV) es la… https://t.co/AFsuWdIMtb pic.twitter.com/KpDE82V4VR — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) January 20, 2026

Agregado a esto, de los 722 inmuebles reportados, por ejemplo, solo uno ha sido entregado formalmente. Asimismo, el órgano de control indicó que solo fueron monetizados USD 448.000, es decir, alrededor de COP 1.645 millones, ya que USD 1.500, cerca de COP 5 millones, resultaron ser falsos.

Las víctimas, Martha Dolores López de Vargas, Jorge Enriquie Vargas Garzón, Viviane Arlette Vargas López y Yvinne Natalia Vargas López, señalan en su solicitud que “esta situación se traduce en una revictimización institucional: existe reconocimiento formal, existe relato sobre lo ocurrido, pero no existe reparación material real en condiciones razonables de tiempo, eficacia y suficiencia”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.