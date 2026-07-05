Zarco Aldinever, señalado de ordenar crimen de Miguel Uribe, fue asesinado, dice Otty Patiño

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José Aldinever Sierra, conocido en el mundo criminal como El Zarco Aldinever, integrante de la disidencia Segunda Marquetalia, está muerto. Así lo aseguró el comisionado para la paz del gobierno de Gustavo Petro, Otty Patiño. El funcionario dijo que la información que recibió sobre el tema es confiable y que el hombre habría muerto a manos de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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“Lo que me aseveran fuentes confiables, bastante confiables, es que ese señor murió en manos de Pablito Arauca, del Eln. A él no lo enterraron. Su cuerpo lo arrojaron a un río en los Llanos Orientales; me hablan del río Arauca. Definitivamente, ese señor está muerto. Lo mataron los elenos. La información proviene de gente que conoció el hecho”, dijo Patiño a la Revista Semana.

La muerte del disidente estaba en duda desde marzo de este año, cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que no había certeza de la información, después de que en agosto de 2025 aseguró que había sido asesinado. “Primero, ante todo, dije que no hay certeza; no se sabe si es cierto que este criminal haya sido asesinado por el cartel del Eln en Venezuela”. Asimismo, indicó que, aunque la Segunda Marquetalia confirmó la muerte del disidente a través de un comunicado, “no se le puede creer a los criminales”, dijo el jefe de la cartera este año.

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“A ese criminal, de acuerdo a una información que obtuvimos (...), el Eln lo asesinó en territorio venezolano, muy cerca a la frontera colombo-venezolana”, señaló en su momento el ministro Sánchez haciendo referencia al comunicado de la Segunda Marquetalia. “Al parecer, entre ellos mismos se robaron algún cargamento de cocaína y se desató una pugna criminal entre carteles. Esa es la información que podría decir al respecto”, afirmó el alto funcionario en agosto pasado.

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“Zarco Aldinever” es señalado como uno de los posibles disidentes que habrían ordenado el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. La facción disidente de las Farc conocida como Segunda Marquetalia, liderada por alias “Iván Márquez”, ha sido señalada como autora del magnicidio.

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