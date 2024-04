Beneficios del diente de león: para qué sirve y sus usos más comunes

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Es común pensar en el diente de león como una planta de maleza, una hierba invasora que aparece en prácticamente cualquier césped y se resiste a ir, a pesar de la lluvia, la sequía, el viento o el tránsito humano.

Y, sin embargo, esta planta no sólo presenta una floración de un color intenso que puede apreciarse casi todo el año (bajo las condiciones correctas), sino que sus hojas han sido usadas durante largo tiempo en preparaciones de medicina tradicional.

Vale aclarar que, una vez polinizada, la flor se convierte en esa especie de pequeña bola con plumas que se desprenden con el viento (o son sopladas en momentos de nostalgia de las comedias románticas).

Antes de proseguir, es clave aclarar que, como con todas las plantas medicinales, el uso de diente de león no sustituye un tratamiento médico ni su consumo es garantía de mejoría. Siempre se recomienda consultar con un profesional de la medicina y no esperar milagros de las plantas que, a pesar de tener algunas propiedades, no tienen los efectos de los fármacos por una variedad de razones.

Características y cuidados del diente de león

El diente de león (Taraxacum officinale) es una planta que se puede cultivar fácilmente en una matera. Como ya se dijo, se da con facilidad en suelo abierto, aunque hay que tener cuidado con su propagación, pues puede terminar volviéndose maleza para cierta parte de su jardín o huerto en casa.

En términos de riego, esta es una planta que, aunque puede resistir periodos de sequía, sí agradece contar con humedad constante en la tierra. Dependiendo del clima en donde se encuentre, su riego puede ser entre una o dos veces por semana, pero teniendo cuidado de no encharcar las raíces. Es clave que, si se planta en matera, esta tenga un buen drenaje.

El manejo de la luz para el diente de león es sencillo, pues recibe toda la radiación que se le pueda brindar, incluso si es de forma directa. Esto la convierte en una planta ideal para balcones y terrazas.

Sin embargo, si se planta en un lugar con temperaturas que constantemente superen los 25 grados, es preferible brindarle algo de sombra en los momentos de mayor calor durante el día.

Las flores de esta planta se abren durante el día y se cierran durante la noche y, en climas que oscilan entre templados y cálidos, se puede tener floración durante prácticamente todo el año.

Propiedades del diente de león

La parte que se más comúnmente se utiliza del diente de león para preparaciones de medicina tradicional son las hojas. En éstas se pueden encontrar flavonoides, cumarinas y vitaminas, de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México (INPI). Por otras parte, en las raíces se hallan sustancias como inulina, amargos y resina, según esta entidad del gobierno mexicano.

Las hojas, a su vez, se usan para preparar infusiones. De acuerdo con el “Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales” (publicado por el entonces Ministerio de la Protección Social), estas preparaciones no se deben consumir más allá de una taza tres veces al día.

Lea también: ¿Cómo hacer abono en casa?

Uno de los usos más comunes del diente de león es su utilización como diurético, así como para disminuir los niveles de ácido úrico en pacientes con gota.

El “Vademécum” asegura, sin embargo, que el diente de león no debe ser administrado ni consumido por mujeres en estado de embarazo o lactancia, así como “pacientes con desequilibrios hidroelectrolíticos, obstrucción de las vías biliares. La planta puede ocasionar dermatitis de contacto en personas sensibles”.

Así mismo, se advierte que “las preparaciones con Taraxacum officinale pueden disminuir la absorción de ciprofloxacina. Debe consumirse con precaución en pacientes que requieran insulina, litio, digoxina o corticosteroides como prednisolona”.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼