¿Cómo eliminar las cochinillas y otras plagas de las orquídeas? Siga estos pasos

Si identifica cochinillas o pulgones, dos de las plagas más comunes en las orquídeas, lo primero es separar temporalmente la…

Las orquídeas pueden llenar de color cualquier rincón de la casa, pero ¿qué pasa cuando aparecen manchas en sus hojas, pequeños insectos o señales de que algo no anda bien? Las plagas pueden convertirse en un problema para estas plantas si no se identifican a tiempo. Por eso, antes de que afecten su crecimiento y floración, le contamos cómo reconocerlas y qué puede hacer para combatirlas sin descuidar sus orquídeas.

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Si identifica cochinillas o pulgones, dos de las plagas más comunes en las orquídeas, lo primero es separar temporalmente la planta de las demás para evitar que los insectos se propaguen. Pero ojo, este aislamiento, conocido como cuarentena, no significa que deba dejarla de cuidar. Ubíquela en un lugar con luz tamizada y continúe con las recomendaciones habituales de riego y ventilación.

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Estos insectos suelen instalarse en lugares poco visibles, por lo que conviene revisar con cuidado ambas caras de las hojas, los tallos, las uniones entre las hojas y el tallo, y las raíces que quedan expuestas. También observe las plantas cercanas, pues la presencia de insectos en una de ellas puede ser una señal de que la infestación se ha extendido.

Tenga en cuenta que, cuando las plagas se hacen evidentes, es posible que lleven un tiempo instaladas en la planta. Por eso, además de tratar las zonas donde encuentre insectos, revise periódicamente la orquídea y sus vecinas para detectar nuevas señales a tiempo y evitar que el problema avance.

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Paso 2. Retire las cochinillas con cuidado

Una vez localizados los insectos, puede comenzar por retirarlos manualmente. El Jardín Botánico de Nueva York recomienda utilizar alcohol isopropílico al 70 % para tratar las cochinillas y los insectos de escama. Para aplicarlo, humedezca un hisopo de algodón y páselo directamente sobre los ejemplares que encuentre. Si hay varios o están en zonas de difícil acceso, puede recurrir a un cepillo de dientes de cerdas suaves, procurando no raspar ni lastimar los tejidos de la planta.

Como algunas orquídeas pueden ser sensibles al alcohol, conviene probar primero en una zona pequeña y observar cómo responde la planta durante 24 horas. Si nota alguna reacción desfavorable, puede diluir el producto con agua.

Ojo, evite aplicarlo indiscriminadamente sobre toda la orquídea: la intención es actuar directamente sobre los insectos y reducir el riesgo de afectar las hojas o las flores, mantengase estrictamente en las zonas que ve las plagas, no hay necesidad de pasar el alcohol donde no ve nada.

Paso 3. Elija el tratamiento según la plaga

No todos los insectos que aparecen en las orquídeas requieren exactamente el mismo tratamiento. Para los pulgones, por ejemplo, el Jardín Botánico de Nueva York recomienda el uso de agua jabonosa, que puede prepararse con unas gotas de jabón líquido para platos en un pulverizador con agua o puede usar jabón potásico.

Antes de utilizar cualquier producto, identifique la plaga y revise las indicaciones de aplicación, aquí le damos una lista de los más comunes y como combatirtlos. Esto se debe a que una solución que funciona para un insecto puede no ser la más adecuada para otro, y una concentración excesiva puede perjudicar la planta.

También es importante evitar que el líquido se acumule en la corona —el punto donde nacen las hojas— o permanezca sobre las flores.

Paso 4. Revise las raíces y el sustrato

Si la infestación persiste o vuelve a aparecer después del tratamiento, examine también las raíces y el sustrato. Algunas cochinillas y pulgones pueden esconderse en zonas difíciles de alcanzar, de modo que tratar únicamente las hojas podría no ser suficiente. Revise las raíces visibles y observe si hay insectos, daños o partes deterioradas.

Si encuentra una infestación importante en las raíces o en el sustrato, puede ser necesario retirar el material afectado y trasplantar la orquídea en un sustrato nuevo, adecuado para este tipo de planta. Limpie la maceta antes de reutilizarla y asegúrese de que tenga un buen drenaje.

Evite manipular las raíces sin necesidad: el trasplante debe responder a una infestación o a un problema real en el medio de cultivo, no hay necesidad de cortar raices pues la planta ya esta debil. Si desea hacerlo consulte primero a un experto.

Paso 5. Repita el tratamiento y vigile la planta

Eliminar las cochinillas en una sola aplicación es imposible. Por eso, el Jardín Botánico de Nueva York recomienda repetir los tratamientos cada siete a diez días durante tres a cuatro semanas. Este seguimiento permite actuar sobre los insectos que hayan quedado y detectar si la plaga reaparece.

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Mientras realiza el tratamiento, mantenga la orquídea separada de las demás y revise periódicamente sus hojas, tallos y raíces visibles. También inspeccione las plantas cercanas y limpie el lugar donde estaba ubicada la maceta. Si la infestación no disminuye o continúa extendiéndose, revise si el tratamiento es apropiado para la plaga identificada y considere consultar a un especialista en el cuidado de orquídeas.

Si quiere conocer más sobre las plagas que pueden afectar a sus flores y cómo cuidarlas, consulte esta infografía con recomendaciones para identificarlas y tratarlas. ¿Cómo proteger las plantas de las plagas? Guía con consejos para mantenerlas sanas

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