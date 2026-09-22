¿Cómo hacer crecer una monstera deliciosa? Claves para tener hojas grandes

Entonces surge la pregunta: ¿qué está haciendo mal? Aunque la Monstera puede crecer con bastante rapidez en las condiciones adecuadas, el tamaño y la forma de sus hojas dependen de varios factores. Luz, espacio, soporte, riego y…

Si usted tiene una Monstera deliciosa, probablemente también haya soñado con verla convertirse en esa planta de hojas enormes, verdes y llenas de perforaciones que aparece en redes sociales. Pero pasan los meses y, en lugar de una jungla urbana, su planta sigue sacando hojas pequeñas, lisas y sin un solo agujero.

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Entonces surge la pregunta: ¿qué está haciendo mal? Aunque la Monstera puede crecer con bastante rapidez en las condiciones adecuadas, el tamaño y la forma de sus hojas dependen de varios factores. Luz, espacio, soporte, riego y nutrientes pueden marcar la diferencia entre una planta que apenas sobrevive y una que empieza a desarrollar esas hojas grandes y fenestradas que usted está buscando.

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Aquí le contamos qué necesita una Monstera deliciosa para crecer y cuáles son las claves para favorecer el desarrollo de hojas cada vez más grandes.

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Luz y clima

Para entender qué necesita una Monstera deliciosa para crecer, primero hay que mirar de dónde viene. Esta especie es originaria de las selvas tropicales de México, Centroamérica y algunas partes de Sudamérica, donde crece como una planta trepadora y utiliza sus raíces aéreas para apoyarse en los árboles y ascender hacia zonas con mayor disponibilidad de luz.

Por eso, tenerla dentro de la casa no significa mantenerla en un rincón oscuro. La Monstera deliciosa necesita buena iluminación, preferiblemente luz brillante e indirecta, aunque puede recibir algunas horas de sol directo si se adapta de manera gradual. Ojo, no le decimos que la ponga donde haya más luz, pues una exposición demasiado intensa y repentina puede quemar sus grandes hojas.

Y es que la luz está relacionada con el desarrollo de la planta. Según la Universidad de Connecticut, si recibe poca iluminación, puede crecer más lentamente, producir hojas pequeñas y desarrollar tallos largos en busca de luz. En cambio, cuando cuenta con suficiente claridad y un lugar donde pueda crecer hacia arriba, tendrá mejores condiciones para producir hojas de mayor tamaño y favorecer la aparición de las características perforaciones, conocidas como fenestraciones.

En cuanto a la temperatura, al tratarse de una especie tropical, prefiere ambientes cálidos y estables. Las temperaturas bajas pueden afectar su crecimiento y provocar daños en las hojas, por lo que conviene protegerla de corrientes de aire frío y cambios bruscos de temperatura.

Sustrato

Antes de pensar en hojas grandes, hay que mirar lo que ocurre debajo de la maceta. Un buen sistema de raíces es la base para que una Monstera deliciosa pueda crecer con fuerza. Si el sustrato es demasiado compacto, las raíces tienen menos espacio para desarrollarse y pueden aparecer problemas por exceso de humedad.

Como ocurre con otras aráceas, la Monstera se beneficia de un sustrato suelto, poroso y con buena capacidad de aireación. Una mezcla puede incorporar materiales como corteza de pino, perlita y fibra de coco, que ayudan a mantener una estructura ligera y espacios de aire alrededor de las raíces.

Para regarla, humedezca bien el sustrato hasta que el agua salga por los orificios de la maceta y deje que escurra por completo. Después, espere a que la capa superior se seque antes de volver a hacerlo. La frecuencia dependerá de factores como la temperatura, la cantidad de luz, el tamaño de la maceta y la época del año.

Durante la etapa de crecimiento activo, también puede aportar nutrientes mediante un fertilizante para plantas de interior, siguiendo la dosis indicada por el fabricante. Con raíces sanas, una buena estructura de sustrato y los nutrientes necesarios, la planta tendrá mejores condiciones para producir nuevos tallos y hojas.

Un buen soporte

Según Plantil World, un sitio especializado en el cuidado de plantas, en su hábitat natural la Monstera deliciosa crece como una trepadora y utiliza sus raíces aéreas para adherirse a los troncos mientras asciende en busca de luz. Recrear esta condición en casa, mediante un soporte adecuado, puede ayudar a orientar su crecimiento hacia arriba y que sea cada vez más ancho.

Pero, ojo, no todos los tutores funcionan igual. Si las raíces aéreas van a entrar en contacto con el soporte, lo ideal es elegir una superficie firme, estable y capaz de conservar algo de humedad, como los tutores rellenos de musgo.

Los tradicionales tutores de fibra de coco también pueden utilizarse, aunque algunos son demasiado secos o compactos para que las raíces aéreas se adhieran con facilidad. La Monstera necesita un ambiente húmedo, similar al que encuentra en las selvas tropicales, pero eso no significa mantenerla empapada. Sus raíces aéreas pueden aprovechar la humedad de las superficies que las rodean y contribuir al anclaje de la planta.

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También es importante instalar el tutor cuando la planta todavía es pequeña y sujetar el tallo con cuidado a medida que crece, sin apretarlo. Así podrá ir ganando altura sin que el peso de las hojas termine venciendo los tallos.

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