¿Con qué frecuencia se debe regar las orquídeas? algunos tips que debe tener en cuenta

Y es que más que contar los días desde el último riego, hay que aprender a observar la planta y reconocer las señales que indican que necesita agua. Aquí le damos algunos trucos que debe tener en cuenta.

Si usted tiene una orquídea en casa, probablemente también tenga una rutina para regarla: una vez a la semana, dos veces o cada ciertos días. Es fácil pensar que, si hemos encontrado una frecuencia que funciona, debemos mantenerla siempre. Pero ¿qué tan cierto es que las orquídeas necesitan agua siguiendo un calendario?

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¿Qué debe tener en cuenta?

Aunque sería cómodo establecer un calendario de riego para las orquídeas, la realidad es que no existe una frecuencia que funcione por igual para todas. Incluso dos plantas de la misma especie pueden necesitar cantidades y frecuencias de agua diferentes, dependiendo de factores como la luz que reciben, la humedad del ambiente y el tamaño y tipo de maceta.

Por eso, antes de regar conviene revisar varias condiciones de la planta y de su entorno: preguntese que tipo de orquídea tiene, el estado de sus raíces —especialmente si tiene especies epífitas—, la humedad del sustrato, el tipo y tamaño de la maceta, la temperatura, la humedad ambiental, y la etapa de crecimiento en la que se encuentra.

Estas preguntas son clave porque más que seguir un calendario estricto, la clave está en aprender a reconocer las señales de cada planta y adaptarse usted a las necesidades de esta.

Si desea algo más especifico, el Fairchild Tropical Botanic Garden menciona que una regla general es regar las orquídeas cuando el sustrato comienza a secarse. Aunque eso sí, esto depende del tipo de orquídea, de las condiciones en las que crece y de si cuenta con pseudobulbos, estructuras engrosadas que almacenan agua y nutrientes.

Aquí le dejamos una tabla para que reconozca que señal reconocer en cada tipo de orquidea:

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¿Cómo saber si el sustrato está seco?

Cuando la orquídea está cultivada en una maceta, hay varias formas sencillas de comprobar la humedad antes de volver a regar. Una de ellas es levantar el recipiente: a medida que el sustrato pierde agua, la maceta se vuelve más ligera. En los recipientes de barro, además, la propia superficie puede dar una pista sobre el nivel de humedad.

También puede introducir una estaca o brocheta de madera en el sustrato y retirarla para comprobar si sale húmeda o casi seca. Otra opción es introducir un dedo y revisar directamente la humedad de las capas superiores.

Estas comprobaciones permiten decidir el momento del riego sin depender de un calendario fijo. La frecuencia también puede cambiar con el tiempo: un sustrato nuevo no necesariamente se seca al mismo ritmo que uno envejecido, ya que sus propiedades pueden modificarse a medida que se degrada.

En otras palabras, más que regar porque hayan pasado determinados días, lo recomendable es observar la planta y comprobar las condiciones del sustrato antes de añadir agua.

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