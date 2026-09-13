Y es que en la provincia de Lengupá, particularmente en municipios como Zetaquira, este nombre hace referencia a una fruta que, a primera vista, puede confundirse con una guayaba o incluso con un arazá. ¡Pero no! Aunque comparte algunas características con estas frutas, la champa (como se le conoce principalmente en esta…

¿Qué se imagina cuando escucha la palabra “chamba”? Probablemente piense en trabajo, en conseguir empleo o en esa labor que toca hacer para ganarse la vida. En Colombia, más preciso en Boyacá, la chamba también se come.

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¿Qué es la chamba, la fruta típica de Boyacá, y por qué se está volviendo popular?

Y es que en la provincia de Lengupá, particularmente en municipios como Zetaquira, este nombre hace referencia a una fruta que, a primera vista, puede confundirse con una guayaba o incluso con un arazá. ¡Pero no! Aunque comparte algunas características con estas frutas, la champa (como se le conoce principalmente en esta región) tiene sus propias particularidades y también recibe otros nombres, como, palillo, guayaba de leche o guayaba agría.

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Su pulpa es suave y jugosa, ácida, que se aprovecha en preparaciones como jugos, postres, sabajones y cremas. Pero ¿de dónde viene esta fruta y qué la diferencia de la guayaba que conocemos? Aquí le contamos.

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¿En qué se caracteriza la chamba?

La chamba es un árbol frutal de la familia Myrtaceae, la misma a la que pertenecen especies como la guayaba y el arazá. Es originaria del piedemonte amazónico y se encuentra en países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. En Colombia, tiene una presencia importante en la región de Lengupá, en Boyacá.

Según investigaciones de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) el árbol puede alcanzar entre 8 y 10 metros de altura y tiene un tronco grueso, de corteza delgada y blanquecina que se desprende en tiras. Sus hojas son opuestas, medianas en tamaño y presentan nervaduras marcadas en el envés. Sus flores son de color crema y miden cerca de 1,5 centímetros de diámetro.

Pero lo que destaca aquí es su fruto, es una baya de forma redondeada que puede alcanzar cerca de 3 centímetros de diámetro en promedio, aunque algunos ejemplares llegan hasta los 7 centímetros y pueden pesar alrededor de 140 gramos. Según explica la universidad, al madurar adquiere una tonalidad amarilla y desarrolla una pulpa jugosa, de sabor dulce y ligeramente ácido, una de las características que más destacan los estudios sobre esta especie.

En condiciones de cultivo, el árbol comienza a producir aproximadamente a los cinco años. En Miraflores, Boyacá, la floración suele presentarse entre marzo y mayo y la mayor producción se concentra hacia septiembre. Un árbol puede producir entre 5 y 500 kilogramos de fruta al año, aunque esta cantidad depende de las condiciones del cultivo.

Una particularidad de la champa está en su proceso de maduración: cuando el fruto se acerca a su punto de madurez, se desprende naturalmente del árbol. Por esta razón, tradicionalmente los productores lo recolectan del suelo. El problema es que se trata de una fruta altamente perecedera, por lo que puede perder calidad rápidamente y esto dificulta su comercialización.

@frutasdecolombia Champa, chamba, champe, michinche (Campomanesia lineatifolia). Esta fruta nativa del norte de Suramerica, crece en Colombia en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Santander y Vaupés, en altitudes entre los 20 a 1850 msnm. El municipio de Miraflores (Boyaca) es quizas el que más le ha sacado provecho a su comercialización, incluso realizan anualmente el festival de la chamba; sin embargo; es una fruta insignia en toda la provincia de Lengupá. Es de sabor y aroma agradable, con abundante pulpa jugosa, dulce acidulada. Se consume principalmente en jugo y como fruta fresca. En otras regiones se conoce con otros nombres como palillo, guayaba de leche y guayabo Anselmo. El genero Campomanesia pertenece a la familia de las Mirtaceas, al igual que las guayabas, el arazá, el camu camu, entre muchos otros; no obstante, este genero en Colombia solo tiene esta especie. #frutascolombianas #frutasexoticas #chamba #champa #michinche #colombianfruits #miraflores #caquetá #exoticfruit #lengupá #mirafloresboyacá ♬ sonido original – Frutas de Colombia

¿Por qué es tan popular?

El sabor dulce, ácido y aromático de la champa es una de las razones por las que este fruto es apreciado en las regiones donde se cultiva. Su pulpa puede consumirse fresca o utilizarse en diferentes preparaciones, desde bebidas tradicionales hasta productos de repostería y transformaciones agroindustriales.

En la cocina, por ejemplo esta fruta se utiliza para preparar jugos, sorbetes, cocteles, vinos, cervezas artesanales y abajón, una bebida tradicional de la región. También puede convertirse en mermeladas, jaleas, helados, yogures, galletas, panelitas, tortas y arequipe, entre otros productos. De hecho, cuando está recién recolectada, algunas personas también consumen directamente su pulpa.

Pero los usos de la champa no terminan en el fruto. La madera del árbol es considerada “fina” por algunos campesinos y tradicionalmente se aprovecha para fabricar mangos de herramientas, postes y como leña. Además, como el ganado no suele consumir sus hojas, el árbol puede utilizarse como cerco vivo en las fincas.

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¿Dónde puede conseguirla?

Aunque Boyacá es una de las regiones donde la champa tiene mayor reconocimiento, no es exclusiva de este departamento. También se encuentra en zonas de Santander, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Cauca. Dependiendo de la región, puede recibir distintos nombres, entre ellos champa, chamba, guayabo Anselmo, guayaba de leche, guayaba de mono, michinche y palillo.

En Boyacá, puede encontrarse durante la temporada de cosecha en mercados locales, plazas de mercado y directamente con productores.

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