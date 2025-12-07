Crisantemos, una flor llena de significado: cuidados y dónde ubicarla en casa

Los crisantemos son de las variedades con mayor diversidad de colores, tamaños y formas. Foto: María Camila Ramírez Cañón

Últimamente, algunas flores se han robado la atención por sus formas tupidas, colores vibrantes y una resistencia que las hace brillar en cualquier jardín. Entre ellas destaca el crisantemo, una planta capaz de enfrentar sin dificultad los cambios de temperatura y renacer cada año con la misma intensidad, recordándonos que la belleza más duradera es también la más persistente.

Los crisantemos, conocidos como mums, son plantas perennes, fáciles de cultivar y muy adaptables. Según la Universidad de Florida, en su programa de extensión, se caracterizan porque tienen en una amplia gama de colores y formas florales que van desde las tipo margarita hasta las globulares o en forma de “cucharita”.

Su porte es redondeado y compacto, que puede ir desde apenas 15 centímetros hasta unos 60 centímetros en floración, las convierte en una opción versátil para jardines, macetas, entradas y terrazas.

Además de su atractivo visual, las crisantemos pertenecen a un género muy amplio dentro de la familia Asteraceae, con miles de cultivares disponibles. Existen variedades resistentes de jardín y otras destinadas a exhibición que requieren cuidados más específicos.

Cuidados

Luz

El crisantemo requiere al menos seis horas de luz solar directa para mantener un crecimiento compacto y lograr una floración abundante. En condiciones de semisombra puede sobrevivir, pero mostrará menos vigor.

Cuando la iluminación es insuficiente, los tallos tienden a alargarse y a debilitarse, y la producción de flores disminuye notablemente. En exteriores, conviene ubicarlo en bordes soleados; en interiores, cerca de ventanas orientadas al sur o al este.

Clima y temperatura

El rango ideal de temperatura para el crisantemo oscila entre 20 y 35 °C, lo que favorece tanto el crecimiento y la formación de capullos florales. Aun así, la planta puede tolerar temperaturas más extremas, desde 0 °C hasta 41 °C, aunque con riesgos crecientes de estrés.

El frío intenso puede causar marchitez y daños en las hojas, por lo que conviene usar mantas térmicas o trasladar la planta a interior cuando se anuncian heladas. En contraste, las temperaturas muy altas pueden provocar quemaduras foliares y deshidratación, siendo necesario aportar sombra parcial y aumentar la frecuencia de riego.

Riego

El riego debe ser regular y moderado, manteniendo el sustrato uniformemente húmedo sin caer en el exceso. En maceta, el crisantemo puede requerir agua incluso a diario en climas cálidos debido a la rápida pérdida de humedad.

En jardín, una frecuencia de dos veces por semana suele ser suficiente si el suelo conserva bien la humedad.

El exceso de riego puede generar pudriciones radiculares, mientras que la falta de agua causa marchitez y caída prematura de flores.

Suelo

El suelo ideal debe ser rico en materia orgánica, húmedo, pero bien drenado, con textura suelta que permita la correcta aireación de las raíces. Un pH ligeramente ácido a neutro (entre 6 y 7.5) favorece una óptima disponibilidad de nutrientes.

Los suelos muy compactos o secos dificultan el enraizamiento y reducen la capacidad de la planta para sostener sus floraciones abundantes. Una mezcla equilibrada para macetas como composta, perlita y fibra de coco, garantiza un crecimiento más estable en cultivo en contenedor.

Abono

El crisantemo responde bien a fertilizantes equilibrados, con especial aporte de fósforo para estimular la floración.

Es fundamental que el sustrato esté húmedo antes de aplicar el fertilizante para evitar quemaduras radiculares. Una nutrición adecuada mejora la duración de las flores, la intensidad del color y la resistencia general de la planta frente a enfermedades y estrés ambiental.

Poda

La poda es esencial para mantener una forma compacta y promover una floración profusa. Durante la floración, conviene pinzar los brotes nuevos hasta mediados de la estación para estimular ramificación y evitar un crecimiento excesivamente alto.

A lo largo del año, es recomendable eliminar flores marchitas y tallos dañados. Mantener las herramientas limpias es importante para prevenir infecciones y garantizar un desarrollo saludable.

Plagas y enfermedades

Los crisantemos pueden verse afectados por plagas como trips y escarabajos de hoja, que generan deformaciones, manchas y perforaciones en hojas y pétalos. El control manual y el uso de insecticidas naturales como el aceite de neem suelen ser suficientes en casos leves.

Entre las enfermedades más comunes se encuentran marchitamientos posfloración y hongos favorecidos por humedad excesiva. Un manejo adecuado del riego, buena circulación de aire y la eliminación de material vegetal enfermo reducen su aparición. La atención temprana evita pérdidas de floración y mantiene la planta en condiciones óptimas.

