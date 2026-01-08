¿Cuál es el mejor lugar para ubicar la alstroemeria en casa?

Astromelia o lirio de los incas Foto: freepik

Si usted busca una flor suramericana que reúna belleza, historia y resistencia, la alstroemeria es una de esas especies que lo tiene todo. Conocida como lirio de los Incas, lirio del Perú o simplemente astromelia, esta planta es originaria de distintos territorios de Sudamérica, especialmente de Chile, Perú, Brasil y Colombia, donde crece en condiciones naturales muy diversas.

Es por esta razón que muchas personas se animan a tenerla en casa. Sus flores, delicadas a la vista, pero firmes en su estructura, la han convertido en una de las especies más apreciadas tanto en jardines como en arreglos florales.

Sin embargo, cuando llega al hogar, surgen preguntas clave: ¿dónde ubicarla para que se mantenga sana y florezca correctamente? Aunque parece frágil, su buen desarrollo depende en gran medida del lugar que se le asigne, aquí le contamos que debe saber sobre esta.

¿Dónde poner esta flor?

Una vez llega a casa, la alstroemeria necesita un espacio con buena iluminación, pero sin exposición directa al sol fuerte. Lo más recomendable es un lugar con sol suave en la mañana y sombra en la tarde, es decir, de semisombra.

Por ejemplo, en interiores, la alstroemeria se adapta bien cerca de una ventana con buena entrada de luz natural; sin embargo, conviene estar atentos y evitar ubicarla en puntos donde el vidrio concentre los rayos del sol y genere el llamado efecto lupa, ya que esto puede quemar hojas y flores. En este artículo se explica con mayor detalle por qué ocurre y cómo prevenirlo.

Además de cuidar la entrada de luz, es fundamental evitar ubicarla cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas o electrodomésticos que emitan aire caliente de forma constante. Estos cambios bruscos de temperatura resecan el ambiente, debilitan la planta y pueden acelerar la caída de flores y hojas.

En exteriores, en cambio, lo ideal es situarla en un espacio resguardado del viento fuerte, que pueda deshidratarla o quebrar sus tallos. Un lugar con sombra parcial, buena circulación de aire y protección natural —como muros, cercas vivas o árboles— favorece su desarrollo y prolonga su floración.

Eso sí, para que florezca adecuadamente, requiere un suelo fértil y bien drenado, ya que el exceso de agua puede afectarla. Es importante evitar los encharcamientos y protegerla del frío intenso, trasladándola al interior cuando las temperaturas descienden de forma marcada.

En conclusión:

Interiores: una esquina luminosa, cerca de una ventana, con buena entrada de luz natural pero sin sol directo intenso.

Exteriores: un rincón del jardín o del balcón con semisombra y resguardo natural, ideal para que se desarrolle correctamente y mantenga una floración sana y prolongada.

