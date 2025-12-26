Diez razones para empezar un huerto en casa, según la RHS

Algunos consejos para montar una huerta Foto: Colaborador/a Esporádica

El cierre del año suele ser un momento para hacer balances y plantear nuevos propósitos. Entre listas de hábitos saludables, cambios de rutina y metas personales, hay uno que gana cada vez más espacio: reconectar con la naturaleza desde casa, ya sea en un jardín, un balcón o una terraza.

En ese camino, la Royal Horticultural Society (RHS) propone mirar la horticultura como un propósito posible y transformador. Plantar, cuidar y cosechar no solo embellece los espacios, también aporta bienestar, conciencia ambiental y una relación más cercana con los alimentos. Es por esto que plantearon 10 motivos para ponerse manos a la tierra.

1. La jardinería es buena para la salud

Según la Royal Horticultural Society (RHS), diversos estudios demuestran que la jardinería aporta beneficios tanto al cuerpo como a la mente, al punto de que algunos médicos de cabecera ya la recomiendan como parte del bienestar integral. Actividades como cultivar plantas en una maceta, un balcón o una huerta urbana contribuyen a reducir el estrés, mejorar la condición física y favorecer niveles adecuados de vitamina D.

Más allá de lo ornamental, la jardinería se ha consolidado como una práctica cotidiana que conecta a personas de distintas edades con la naturaleza, fomenta el aprendizaje práctico, fortalece hábitos sostenibles y promueve una relación más consciente con el entorno y los ciclos de la vida.

Cinco aportes clave de la jardinería y las huertas urbanas:

Desarrollo físico y cognitivo: fortalecen la motricidad, la coordinación, la observación, la paciencia y habilidades matemáticas y científicas básicas.

Relación saludable con la alimentación: fomentan el consumo consciente de productos frescos y reducen el rechazo a frutas y hortalizas.

Impacto social y emocional: generan sentido de pertenencia, dignificación, autoestima y vínculos comunitarios, especialmente en poblaciones vulnerables.

2. Puede cultivar frutas y verduras de manera orgánica

Según la entidad, cultivar frutas y verduras en casa es una de las formas más gratificantes de acercarse a la jardinería. Y es que al producir los alimentos en casa, se tiene mayor control sobre el proceso de cultivo, lo que permite optar por métodos naturales, sin químicos innecesarios y respetuosos con el suelo y la biodiversidad.

De hecho, quienes han probado una fruta cosechada en casa conocen la diferencia. Una fresa madura, recogida en su punto y consumida casi de inmediato, conserva sabor, aroma y textura que rara vez se encuentran en productos envasados.

Además, más allá del placer de comer mejor, cultivar en casa fortalece la soberanía alimentaria, al reducir la dependencia de cadenas largas de distribución, disminuir el uso de plásticos y fomentar decisiones más conscientes sobre lo que se produce y se consume.

3. La jardinería es buena para el planeta.

La jardinería y las huertas, tanto domésticas como comunitarias, cumplen un papel clave en la protección del planeta al promover formas de producción más locales, responsables y respetuosas con la biodiversidad.

Algunos ejemplos son:

Reduce el impacto ambiental: disminuye el transporte de alimentos, el uso de empaques y la huella de carbono asociada a la producción industrial.

Promueve cultivos sin químicos: favorece el uso de métodos naturales de control, alineados con las recomendaciones de la RHS y la protección del suelo y la vida silvestre.

Conserva la biodiversidad local: impulsa la siembra y protección de especies nativas y amenazadas, fortaleciendo los ecosistemas urbanos y rurales.

Fomenta la economía circular: integra prácticas como el compostaje y el aprovechamiento de residuos orgánicos para cerrar ciclos de nutrientes.

Fortalece la participación comunitaria: convierte las huertas en espacios de educación ambiental, gobernanza local y corresponsabilidad en el cuidado del entorno.

4. La jardinería es divertida

La jardinería es, ante todo, una actividad disfrutable. Sembrar, cuidar y ver crecer una planta genera una sensación de logro difícil de igualar, sin importar la escala del proyecto. Según la RHS, ya sea que se trate de cultivar flores desde semillas, cuidar una planta ornamental o transformar poco a poco un espacio exterior, el proceso ofrece satisfacción personal y una conexión directa con el tiempo y la naturaleza.

Algunas razones son:

Genera orgullo personal: ver el resultado del cuidado constante refuerza la autoestima y la sensación de logro.

Ofrece recompensas duraderas: los beneficios emocionales se mantienen en el tiempo, más allá del resultado inmediato.

Reduce el estrés: el contacto con la tierra y las plantas favorece la calma y la concentración.

Permite aprender haciendo: cada planta enseña algo nuevo, desde la paciencia hasta la observación.

5. La jardinería fomenta las relaciones y las comunidades.

La jardinería también es una herramienta poderosa para fortalecer las relaciones y el sentido de comunidad. En un contexto donde el aislamiento social va en aumento, cuidar plantas y compartir espacios verdes crea oportunidades naturales para el encuentro, la conversación y el trabajo colectivo. Desde el jardín de una casa hasta una huerta comunitaria, la jardinería abre la puerta a vínculos que se construyen de forma sencilla y cotidiana.

¿Cómo la jardinería fortalece la vida comunitaria?

Facilita el encuentro entre vecinos: trabajar en jardines visibles o compartidos invita al diálogo y al intercambio.

Reduce el aislamiento social: ofrece una actividad común que conecta a personas de distintas edades y contextos.

Fomenta el trabajo colaborativo: los grupos de jardinería comunitaria promueven la cooperación y el apoyo mutuo.

Permite compartir saberes: la experiencia se transmite de manera práctica, fortaleciendo el aprendizaje colectivo.

Construye sentido de pertenencia: cuidar un espacio común refuerza el vínculo con el territorio y la comunidad.

Otras razones son:

6. Un bonito jardín aumenta el valor de su casa: Cuidar el jardín y la fachada de la vivienda mejora su atractivo visual y puede incrementar de forma significativa su valor en el mercado.

7. Ayuda a ahorrar dinero: Cultivar frutas, verduras y flores en casa reduce el gasto en el supermercado y en ramos comerciales. Además, permite aprovechar excedentes para intercambiar o participar en mercados campesinos, generando un ahorro adicional e incluso una pequeña fuente de ingresos, al tiempo que se fortalece la economía loca

8. Es una excelente herramienta educativa para los niños: La jardinería permite que los niños comprendan de dónde La jardinería permite que los niños comprendan de dónde provienen los alimento s y experimenten sabores frescos cultivados por ellos mismos. Además, integra de forma práctica conocimientos de matemáticas, ciencias, arte e historia, convirtiendo el jardín en un aula al aire libre.

9. Favorece la vida silvestre: Los jardines son refugios esenciales para muchas especies. Incorporar flores, bebederos, cajas nido o pequeños estanques atrae aves, abejas y mariposas, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad de manera sencilla.

10. Es una fuente de regalos únicos y personales: Un ramo de flores cultivadas en casa o una planta cuidada durante meses tiene un valor especial. Además de ser más económicos, estos regalos reflejan dedicación, creatividad y un vínculo directo con la naturaleza.

