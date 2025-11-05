Logo El Espectador
¿Dónde ubicar la areca para que crezca fuerte y saludable?

La areca se mantiene saludable y con un follaje vigoroso cuando recibe ciertos cuidados. Aquí le decimos cuáles son.

La Huerta
La Huerta
05 de noviembre de 2025 - 01:11 p. m.
Areca
Areca
Foto: Freepik
La areca (Dypsis lutescens) es una de las palmeras de interior más apreciadas por su porte elegante y su capacidad para aportar frescura y verdor a los espacios. Pero, para mantener su follaje denso y saludable, es fundamental ofrecerle las condiciones adecuadas de luz, temperatura y humedad.

¿Por qué se debe esto? Puesto que aunque es una especie resistente y adaptable, su origen tropical hace que ciertos aspectos del ambiente tengan un papel decisivo en su desarrollo. A continuación, se presentan las pautas esenciales para asegurar que la planta crezca vigorosa y conserve su apariencia ornamental durante todo el año.

Luz y espacio

Para que la areca crezca vigorosa y mantenga un follaje sano, es importante ubicarla en un espacio con buena luminosidad, evitando la exposición directa e intensa que pueda quemar sus hojas. Esta planta se adapta tanto a interiores como a exteriores, siempre que se controle la intensidad de la luz y la temperatura del entorno.

Ubicación ideal

Interior:

  • Colocar en un lugar con luz brillante indirecta, como cerca de una ventana orientada al este o al oeste.
  • Evitar la luz solar directa sobre las hojas, ya que puede causar quemaduras y decoloraciones.

Exterior:

  • Situar en media sombra, donde reciba buena claridad pero protegida de la radiación solar intensa.
  • Mantenerla en zonas donde no haya heladas, pues el frío puede dañar raíces y hojas.

Temperatura

La areca presenta una buena resistencia a distintas condiciones climáticas, pero es sensible a los extremos. Puede tolerar temperaturas desde 10°C hasta 43°C, aunque fuera de su rango óptimo puede mostrar señales de estrés. En climas suaves, requiere pocos cuidados adicionales; sin embargo, durante periodos de frío o calor intensos es necesario vigilarla más de cerca para mantener su salud y apariencia.

Recomendaciones de temperatura y ambiente

  • Temperatura ideal: Entre 18 y 24°C. Dentro de este rango, la planta mantiene un crecimiento constante y un follaje vigoroso.
  • Evitar temperaturas bajo 10°C: El frío puede causar hojas amarillentas y crecimiento lento, por lo que en épocas frías conviene reubicarla en interiores o proporcionar aislamiento adicional.
  • Proteger de corrientes de aire: Mantener la planta alejada de ventanas frías o aires acondicionados, ya que las corrientes de aire pueden resecar y dañar las puntas de las hojas.

Conocer estos rangos y señales permite ajustar su ubicación según la estación y las condiciones del espacio, ayudando a que la areca se mantenga sana, estable y con un follaje atractivo durante todo el año.

Humedad:

La areca es una planta tropical que requiere buenos niveles de humedad ambiental para mantenerse saludable. Cuando el aire es muy seco, su follaje puede volverse opaco o presentar puntas marrones, por lo que es importante ayudarla a conservar la humedad alrededor de sus hojas.

Cómo mantener la humedad adecuada

  • Pulverización de hojas: Rociar ligeramente agua sobre el follaje, especialmente en climas secos o en interiores con aire acondicionado.
  • Humidificador cercano: Colocar un humidificador cerca de la planta ayuda a mantener una humedad constante y estable.
  • Ubicación en ambientes húmedos: Situarla en zonas naturalmente más húmedas del hogar, como cerca de otras plantas o en habitaciones ventiladas, pero no secas como baños.

Mantener la humedad adecuada favorece un crecimiento más vigoroso, hojas más verdes y una apariencia más saludable en la areca.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼

La Huerta

Por La Huerta

mosorio@elespectador.com

Temas recomendados:

Jardinería

La Huerta

plantas en la casa

cuidado de plantas

siembra

plantas

Estilo de Vida

 


