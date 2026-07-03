Publicidad

Home

La Huerta

La guía completa de plantas para su casa nueva

Desde las especies más resistentes hasta las ideales para rincones con poca luz o húmedos, le contamos cuáles pueden llenar de vida sus espacios.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Huerta
La Huerta
03 de julio de 2026 - 09:00 p. m.
Plantas como el toronjil, el limoncillo o el cidrón son buenas alternativas para refrescar y decorar la casa de forma natural.
Plantas como el toronjil, el limoncillo o el cidrón son buenas alternativas para refrescar y decorar la casa de forma natural.
Foto: Jardín De Neko / Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Mudarse es empezar de cero, algunos dicen que es una de las cosas que más cansan y desgastan, pero que al final del día dejan un profunda satisfacción por el nuevo espacio que acogerá a amigos y familiares. Al principio, las cajas regadas por todos lados, las paredes vacías y esa sensación de que siempre falta algo en ese nuevo espacio, se apodera de la mente y empieza a despertar un diseñador de interiores, que no sabía que habitaba en usted. Ese “algo” casi siempre es vida, y no hay una forma más fácil, ni más económica, incluso que dársela que con plantas.

En esta guía de La Huerta de El Espectador le contamos cuáles puede elegir según la luz, el espacio y el cuidado:

¿Cuál es el mejor lugar para poner las plantas en la casa?

Más allá de sus aportes o necesidades estéticas, hay una serie de criterios importantes a la hora de decidir en dónde irá una planta. Conózcalos para ahorrarse dolores de cabeza y, de fondo, para disfrutar de todos los beneficios que trae tener plantas en su vida. Ver la nota completa aquí

Cinco plantas que debería poner en la entrada de la casa

Las plantas para el recibidor deben ser atractivas y resistentes. Aquí le decimos algunas opciones. Ver la nota completa aquí

¿Va a vivir solo? Cinco plantas resistentes que casi no requieren cuidados

Estrenar apartamento también es estrenar rutina. Y si quiere que su nuevo espacio se sienta más vivo desde el primer día, estas plantas resistentes pueden ser el comienzo perfecto. Ver la nota completa aquí

¿En busca de una planta colgante? Guía práctica para que no se enrede

Conozca las características, propiedades y cuidados de siete especies que puede sembrar en su hogar. Ver la nota completa aquí

Plantas de interior de bajo mantenimiento, una pequeña guía

Hay una larga lista de opciones si quiere entrar al mundo de la jardinería: plantas que requieren pocos cuidados y que se adaptan muy bien a interiores. Ver la nota completa aquí

Tres plantas que ayudan con los malos olores del baño

Además de reducirlos, pueden aportar valor ornamental: un toque vivo y distinto para este espacio. Ver la nota completa aquí

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼

La Huerta

Por La Huerta

Temas recomendados:

Jardinería

La Huerta

plantas en la casa

cuidado de plantas

siembra

plantas

Estilo de Vida

Guía de plantas para tu casa nueva

Hogar

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.