La guía completa de plantas para su casa nueva

Plantas como el toronjil, el limoncillo o el cidrón son buenas alternativas para refrescar y decorar la casa de forma natural. Foto: Jardín De Neko / Pexels

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Mudarse es empezar de cero, algunos dicen que es una de las cosas que más cansan y desgastan, pero que al final del día dejan un profunda satisfacción por el nuevo espacio que acogerá a amigos y familiares. Al principio, las cajas regadas por todos lados, las paredes vacías y esa sensación de que siempre falta algo en ese nuevo espacio, se apodera de la mente y empieza a despertar un diseñador de interiores, que no sabía que habitaba en usted. Ese “algo” casi siempre es vida, y no hay una forma más fácil, ni más económica, incluso que dársela que con plantas.

En esta guía de La Huerta de El Espectador le contamos cuáles puede elegir según la luz, el espacio y el cuidado:

Más allá de sus aportes o necesidades estéticas, hay una serie de criterios importantes a la hora de decidir en dónde irá una planta. Conózcalos para ahorrarse dolores de cabeza y, de fondo, para disfrutar de todos los beneficios que trae tener plantas en su vida. Ver la nota completa aquí

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Estrenar apartamento también es estrenar rutina. Y si quiere que su nuevo espacio se sienta más vivo desde el primer día, estas plantas resistentes pueden ser el comienzo perfecto. Ver la nota completa aquí

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Hay una larga lista de opciones si quiere entrar al mundo de la jardinería: plantas que requieren pocos cuidados y que se adaptan muy bien a interiores. Ver la nota completa aquí

Además de reducirlos, pueden aportar valor ornamental: un toque vivo y distinto para este espacio. Ver la nota completa aquí

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