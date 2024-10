Mitos de la jardinería: ¿sirve la Coca-Cola en las plantas?

La Coca-Cola puede beneficiar a las plantas al actuar como un fertilizante natural, gracias a su contenido de azúcares y ácido fosfórico, que nutren el crecimiento. También ayuda a atraer microorganismos beneficiosos, mejorando la salud del suelo y las plantas. Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Si hablamos de mitos y remedios caseros polémicos a la hra de hablar del cuidado de las plantas, tenemos que hablar de la Coca-Cola. Desde el uso en la jardinería urbana hasta su aplicación en la agricultura, son varias las controversias y debates que ha suscitado, lo que ha llevado a expertos a investigar sus efectos en el crecimiento y la salud de las plantas.

Julián Meneses, agrónomo y especialista en fertilizantes naturales de la Universidad de la Sabana, sostiene que la Coca-Cola contiene componentes que pueden ser beneficiosos para el desarrollo de las plantas. “La bebida está compuesta principalmente de agua, azúcares y ácido fosfórico, que son elementos que pueden contribuir a mejorar la salud del suelo”, explicó Meneses en entrevista con El Espectador. Los azúcares presentes en la Coca-Cola actúan como un recurso energético para los microorganismos benéficos del suelo, mientras que el ácido fosfórico es conocido por ser un nutriente esencial que favorece el crecimiento de las raíces.

Un estudio realizado en 2023 por el Instituto de Investigación Agrícola de la Universidad de Santa María, titulado ‘Efectos de la Coca-Cola en el crecimiento de plantas: un análisis experimental’, exploró el impacto de esta bebida en tres tipos de plantas: tomate, albahaca y girasol. La metodología consistió en dividir un grupo de plantas en dos lotes: uno que recibió riego regular y otro al que se le proporcionó una mezcla de agua y Coca-Cola en proporciones controladas. Los investigadores midieron el crecimiento de las plantas durante un período de ocho semanas, observando parámetros como la altura, el número de hojas y la salud general.

Los resultados, publicados en la revista Agricultura y Sostenibilidad, indicaron que las plantas regadas con Coca-Cola mostraron un crecimiento superior en comparación con el grupo de control. En particular, los tomates experimentaron un aumento del 20% en la altura y una mayor producción de hojas. “Los azúcares proporcionan una fuente rápida de energía para las plantas y ayudan a atraer microorganismos que pueden ser beneficiosos para el desarrollo radicular”, detalló Meneses sobre los hallazgos del estudio.

Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo en que la Coca-Cola sea una solución ideal para el cultivo de plantas. Laura Ríos, también agrónoma de la Universidad de La Sabana, advierte sobre los posibles efectos negativos de este tipo de prácticas. “Si bien es cierto que los azúcares pueden beneficiar a las plantas, el exceso de azúcares también puede fomentar el crecimiento de bacterias patógenas y hongos en el suelo”, señaló. Esto podría resultar en un desequilibrio del ecosistema del suelo y en problemas de salud para las plantas a largo plazo.

Otro aspecto a considerar es la cantidad de ácido fosfórico que contiene la Coca-Cola. “El ácido fosfórico puede ser un nutriente valioso en pequeñas cantidades, pero en exceso puede alterar el pH del suelo, haciéndolo más ácido y perjudicando a ciertas plantas que prefieren un pH más neutro”, explicó Ríos. Además, el uso excesivo de productos azucarados en el suelo puede afectar a los organismos del suelo y, en consecuencia, a la salud general del ecosistema.

A pesar de estas preocupaciones, la popularidad de la Coca-Cola como un recurso para jardineros urbanos sigue en aumento. En comunidades donde la agricultura urbana ha cobrado fuerza, algunos jardineros han comenzado a utilizarla como parte de su rutina de cuidado de plantas. “Es un truco que hemos compartido entre amigos y en redes sociales. A muchos les sorprende ver cómo las plantas parecen responder positivamente”, comentó Meneses.

Los expertos también están divididos en cuanto a la eficacia de la Coca-Cola como fertilizante, Meneses insiste su uso es una manera fácil y accesible de mejorar el crecimiento de sus plantas sin tener que invertir en productos químicos costosos. Sin embargo, Ríos advierte que la aplicación de la Coca-Cola debe hacerse con precaución y en dosis controladas para evitar efectos adversos. “Es fundamental encontrar un equilibrio. A veces, menos es más”, sostiene Ríos.

Usos de la Coca-Cola en las plantas

Fertilizante Natural : Contiene azúcares que pueden proporcionar energía a los microorganismos del suelo, mejorando la salud del sustrato, tales como el ácido fosfórico que es un componente es un nutriente esencial que ayuda al desarrollo de las raíces y mejora la absorción de otros nutrientes.

Atracción de Microorganismos Beneficiosos : Los azúcares pueden atraer organismos benéficos que ayudan a descomponer materia orgánica y a mejorar la fertilidad del suelo. Puede promover un crecimiento más rápido y saludable en algunas plantas, como se observó en estudios con tomates y albahaca.

Control de Plagas: Su uso ocasional puede ayudar a controlar ciertas plagas, como hormigas y pulgones, al atraerlos y dificultar su supervivencia.

Guía para usar Coca-Cola de forma adecuada en las plantas

1. Dilución: Mezcle una parte de Coca-Cola con tres partes de agua para evitar un exceso de azúcares y ácido fosfórico. Esta dilución ayuda a reducir el riesgo de problemas en el suelo y favorece un uso más seguro.

2. Frecuencia de aplicación: Use la mezcla de Coca-Cola y agua una vez cada dos semanas. Debe evitar la saturación del suelo con azúcares, que puede atraer plagas no deseadas.

3. Uso en el riego: Aplique la mezcla directamente en la base de las plantas, evitando las hojas para prevenir enfermedades, asegúrese de que los nutrientes lleguen a las raíces.

4. Monitoreo de plantas: Después de aplicar la Coca-Cola, monitoree el crecimiento de las plantas y su salud general. Debe detectar cualquier efecto negativo, como un aumento de plagas o un cambio en el pH del suelo.

5. Evitar el uso en suelos ácidos: Si el suelo ya es ácido, es mejor evitar el uso de Coca-Cola, ya que puede alterar aún más el pH. Hay que mantener un equilibrio saludable en el ecosistema del suelo.

6. No sustituir fertilizantes completos: Use la Coca-Cola como un complemento a un programa de fertilización adecuado, no como el único recurso. Debe asegurarse de que las plantas reciban todos los nutrientes necesarios para un crecimiento óptimo.

7. Prueba en un área pequeña: Antes de usar en todas las plantas, pruebe la mezcla en una pequeña sección del jardín para evaluar la respuesta, asegúrese de que no haya reacciones adversas antes de aplicar a un mayor número de plantas.

