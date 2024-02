Una pequeña guía para adentrarse en el mundo de las plantas ornamentales

Imagen de referencia Foto: Pixabay

Si es nuevo en el mundo de la jardinería, o está pensando en adentrarse en este territorio, es probable que para este punto se haya topado con la categoría de plantas ornamentales aquí y allá.

Primero, hay que aclarar que no se trata de una familia de plantas, no es una subespecie. De hecho, la categoría no tiene una raíz o finalidad biológica. Las plantas ornamentales son, en en esencia, todas aquellas que se cultivan y comercializan con el objetivo de decorar, pues tienen características específicas ideales para ese fin: follajes abundantes y particulares, hojas pronunciadas, floración colorida, aromas atractivos.

Es una categoría flexible e incluso volátil, si se quiere, pues la decoración y la belleza son terrenos plenos en subjetividad. No todas las plantas elevan o resaltan en un espacio determinado de su casa.

Más que una categorización, las plantas ornamentales es más una declaración de intenciones de uso, si se quiere.

Si necesita plantas para avivar el ambiente o embellecer ciertos espacios de su casa u oficina, estas son algunas buenas opciones de plantas ornamentales que tienen mucho para ofrecer.

Espatifilo o lirio de paz

El espatifilo, conocida popularmente como lirio de paz o cuna de Moisés, es una planta de interiores con un amplio repertorio de posibilidades. ¿Quiere que esté en agua? Se puede. ¿En matera? También. ¿Necesita una planta de pocos cuidados? El lirio se adapta a esta necesidad. ¿Una planta para la oficina? Bienvenido, traerá flores a su espacio de trabajo.

El blanco de sus flores es la razón por la cual se le denomina lirio (o flor) de paz. Pero más allá de esta asociación, la resistencia y frecuencia de sus flores bien podría ganarle relaciones más estables con palabras menos volubles, como duración o abundancia, si se quiere.

El lirio de la paz es una planta que requiere estar en interiores, preferiblemente, por dos buenas razones: no la va muy bien con las corrientes fuertes de aire (adiós terrazas y balcones en altura) y, aunque es amiga de la luz, no la soporta de a mucho cuando le cae de forma directa.

Sembrada en tierra, lo ideal es mantener húmeda la tierra, pero con el debido cuidado de no encharcar las raíces. Esto significa que, con una temperatura que no baje de los 15 grados centígrados, el lirio podría necesitar de agua un par de veces por semana, aunque de forma moderada. Aquí es clave que la matera tenga buen drenaje.

Calathea o planta de la oración

Sus hojas con manchas blancas y rosadas hacen indistinguible a esta especie que cuenta con 25 variedades.

La calatea, originaria de lugares tropicales de Perú y Brasil, es todo un símbolo de diversidad y cuidado. Aunque no es la planta más fácil de mantener por su riego y las condiciones de humedad, es una belleza imperdible para el interior del hogar.

No puede recibir sol directo y necesita estar húmeda. Se da mejor en temperaturas entre los 18 y 25 grados centígrados. Es ideal para lugares con poca luz y se recomienda para traerle vida a espacios como baños, siempre y cuando tengan acceso a luz natural.

Dependiendo de las condiciones del ambiente, se recomienda rociar las hojas con un atomizador, en aras de preservar su humedad. Aunque no mucho porque podría ahogarse, pero sí lo suficiente para cubrirla con un suave rocío.

En cuanto a su riego, es necesario que la primera capa del sustrato esté siempre húmeda, pero con el cuidado de no ahogarla. Se aconseja preparar la tierra para tener un buen drenaje y una maceta con los agujeros para el desagüe.

Anturio

De un color rojo intenso, un rosa pálido y un blanco resplandeciente, llegan los anturios. Esta especie florece en forma de corazón y le da un toque vibrante a cada espacio que habita.

Son amigas del sol, pero no lo suficiente, pues no resiste bien a los rayos directos, pero puestos cerca a una ventana y sin mucha exposición a vientos fuertes estará bien.

En cuanto al riego, no requiere mucha agua. Su temperatura debe estar alrededor de los 20° C y necesita agua únicamente una vez por semana. La clave es mantener sus raíces húmedas sin ahogarlas, garantizando que la tierra drene el agua correctamente y tenga vías de desagüe en la matera.

Geranios

Esta es una favorita dentro de las plantas ornamentales debido a que ofrece flores durante todo el año. También se les conoce como novios.

Son plantas muy estéticas y con flores con colores que van desde los rojos, blancos y rosados hasta el morado y amarillo. Necesitan mucha luz para mantener su floración y se benefician del sol, aunque no en las horas más intensas.

De ahí que necesiten un sustrato constantemente húmedo, por lo que requieren por lo menos dos riegos semanales. Eso sí, tenga cuidado con el exceso de agua, pues puede pudrir sus raíces.

La poda constante es aquí la clave, pues sus flores se suelen secar y al no retirarlas le robarán nutrientes a las flores y hojas nuevas.

Gardenias

Se trata de un arbusto ornamental muy popular por la belleza de sus flores.

Aunque puede ser cultivada tanto en interiores como en exteriores, hay que tener en cuenta que agradece más estar plantada directamente en suelo, en donde puede llegar a crecer hasta los tres metros.

Tanto en interiores, como en exteriores, necesita luz directa, pero en exteriores es aconsejable que esté en lugares con semisombra pues el sol de medio día no es su mejor amigo.

Requiere que su tierra esté constantemente húmeda, por lo que dos riegos a la semana le ayudarán bastante a su óptimo desarrollo.

