¿Por qué no es mala idea sustituir césped por trébol?

Césped Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Alguna vez se has preguntado por qué seguimos usando césped en nuestros jardines? Aunque es una opción muy común y estéticamente agradable, el césped tradicional no siempre es la mejor alternativa desde el punto de vista ecológico. Requiere mucha agua, cuidados constantes y el uso de productos químicos que pueden afectar tanto al medio ambiente como a la biodiversidad.

Por eso, cada vez más personas están optando por alternativas más sostenibles, como el trébol blanco. Además de ser resistente y de bajo mantenimiento, esta planta aporta beneficios reales al suelo y a los polinizadores. Aquí le contamos por qué vale la pena considerar un cambio.

Y es que el césped tradicional tiene una desventaja enorme: es un monocultivo estéril que no aporta alimento a polinizadores como abejas y mariposas, esenciales para la producción de alimentos. Frente a esto, el trébol blanco surge como una alternativa ecológica, eficiente y económica.

El trébol, por su parte, especialmente el trébol blanco (Trifolium repens), tiene la capacidad única de fijar nitrógeno gracias a bacterias rizobias en sus raíces, lo que significa que produce su propio fertilizante y enriquece el suelo. Esto elimina la necesidad de químicos y reduce el impacto ambiental. Además, consume hasta un 70 % menos de agua que el césped convencional y requiere cortes mucho menos frecuentes.

Desde el punto de vista de la biodiversidad, la diferencia es abismal. Investigaciones de la Universidad King’s College mostraron que un césped con trébol y plantas nativas puede albergar 3,6 veces más biodiversidad que un césped tradicional. De hecho, en entornos urbanos, el trébol blanco puede aportar hasta un 66 % del néctar disponible para polinizadores, algo vital para sostener ecosistemas y la producción de alimentos.

Las ventajas prácticas también son notables:

Requiere menos riego una vez establecido.

Permanece verde durante sequías moderadas.

Necesita pocos cortes al año.

Es más fresco al tacto en verano, ideal para caminar descalzo.

Resiste mejor el tránsito moderado.

Existen diferentes tipos de trébol recomendados para céspedes:

Trébol blanco: bajo, resistente y de rápida expansión; ideal para suelos pobres. Trébol rojo: más alto y con flores púrpura, atractivo para insectos y ornamental. Microtrébol: más pequeño y discreto, perfecto para combinar con otras gramíneas.

A nivel histórico, el trébol fue muy popular en céspedes hasta mediados del siglo XX, cuando fue catalogado como maleza debido a la llegada de herbicidas selectivos. Hoy, está recuperando protagonismo como césped ecológico y cultivo de cobertura vivo.

Guía para reemplazar el pasto por un césped más ecológico y diverso

El problema principal no es el pasto en sí, sino el monocultivo. Tener solo una especie —ya sea césped, trébol, musgo o mantillo— aporta pocos beneficios al ecosistema. Lo ideal es imitar a la naturaleza, combinando diferentes plantas y permitiendo que maduren, florezcan y produzcan semillas.

Paso 1: Iniciar con una mezcla

En lugar de eliminar todo el pasto de inmediato, se puede comenzar introduciendo otras especies poco a poco.

Remueva la tierra en algunas zonas del césped: Siembre semillas de trébol en esos espacios, permitiendo que convivan con el pasto durante un tiempo.

Deje que ambas plantas crezcan y se adapten, fomentando un ecosistema más variado.

Paso 2: Preparar el terreno para el reemplazo completo

Si desea sustituir totalmente el pasto:

Planifique el trabajo en febrero para tener el terreno listo a principios de abril o mayo que el clima es más suave.

Coloque cartón plano sobre el césped existente.

Cubra con mantillo de astillas de madera para fijar el cartón y mejorar la retención de humedad.

Si lo desea, agregue antes del cartón compost.

Esto acelerará la descomposición del pasto y aportará nutrientes.

Paso 3: Siembra y mantenimiento

Cuando llegue la primavera, retire el cartón o deje que se haya descompuesto.

Siembre una mezcla de plantas adaptadas a su clima: trébol, gramíneas nativas, flores silvestres, aromáticas, etc.

Riegue de forma moderada y evite químicos; el suelo ya tendrá un buen nivel de nutrientes.

Con este método, en menos de un año puede transformar un césped tradicional en un espacio más resiliente, biodiverso y amigable con el medio ambiente.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼