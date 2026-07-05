¿Qué es la badea, la fruta colombiana que sorprende en el mundo y para qué sirve?

En Colombia, la badea se consume principalmente en jugos, dulces, mermeladas y postres caseros. Foto: Foto de Maya A. P desde Pixabay

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La badea parece una granadilla en versión gigante. Por fuera puede pasar desapercibida para quien no la conoce, pero basta abrirla para entender por qué llama la atención, ya que es una fruta grande, de pulpa jugosa y con parentesco directo con otras pasifloras mucho más famosas en Colombia, como el maracuyá, la gulupa, la curuba o la granadilla.

Su nombre científico es Passiflora quadrangularis L. y pertenece a la familia Passifloraceae. Es una planta trepadora, originaria de Colombia y Brasil, que crece principalmente en zonas tropicales húmedas.

En Colombia aparece registrada como nativa y cultivada, entre los 0 y 1.200 metros de altitud, en regiones como la Amazonia, los Andes, el Pacífico, el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena, según Plants of the World Online de Kew y el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia.

También se le conoce como granadilla real, granadillo grande, corvejo, granadilla o, en inglés, giant granadilla. Ese último nombre ayuda a entender por qué sorprende fuera del país, pues no es una fruta pequeña ni común en todos los mercados.

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¿Para qué sirve la badea?

El uso más claro de la badea está en la cocina. Se consume por su pulpa y se aprovecha especialmente en bebidas y preparaciones dulces. En Colombia, lo más común es tomarla en jugo, con agua o leche, como pasa con muchas frutas de plaza.

Un estudio publicado en Caldasia, la revista del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, recogió información de familias campesinas del Huila sobre seis especies de Passiflora, entre ellas la badea. En ese trabajo, los usos alimentarios reportados para esta fruta incluyeron jugos, cocteles, bocadillos, mermeladas y postres preparados con azúcar, limón o canela.

Una particularidad de esta especie es que no solo se aprovecha la pulpa jugosa que rodea las semillas, sino que también se consume la parte carnosa del fruto, algo que la diferencia de otras pasifloras.

¿Qué aporta la badea?

La badea es una fruta con alto contenido de agua. En el análisis citado por la Universidad Nacional, la fruta registró 85,51 % de humedad, 56,1 kilocalorías, 13,22 % de carbohidratos y 7,98 % de fibra dietaria total. Ese contenido de fibra ayuda a explicar por qué en el uso popular aparece asociada con la digestión, aunque eso no significa que funcione como tratamiento médico.

Growables, una obra especializada en recursos vegetales comestibles, también reporta que, por cada 100 gramos de pulpa, la badea contiene agua, proteína, carbohidratos, calcio, fósforo, hierro, vitamina A, niacina y vitamina C. Por eso puede verse como una fruta tropical útil dentro de una alimentación variada.

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¿Tiene usos medicinales?

Aquí conviene ser claros. La badea tiene usos tradicionales, pero eso no quiere decir que cure enfermedades. En el estudio de la Universidad Nacional, campesinos del Huila reportaron usos locales relacionados con digestión, inflamaciones, contusiones y otros malestares. Sin embargo, esa información corresponde a conocimiento tradicional, no a una recomendación para automedicarse.

La Universidad Nacional también ha estudiado las hojas de badea por su posible efecto sobre la presión arterial. La investigación se hizo con extractos de hojas y pruebas en animales, y la propia investigadora advirtió que todavía faltan más ensayos antes de pensar en un uso en humanos. Por eso, hay que tener claridad con que se estudia por sus compuestos, no que sirve para tratar la hipertensión.

¿Por qué no se ve tanto en los mercados?

Aunque es llamativa, la badea no tiene la misma presencia comercial del maracuyá o la granadilla. Una razón es su rápida maduración. Un artículo de la Revista Colombiana de Investigaciones Agroindustriales del SENA señala que la badea suele comercializarse cerca de donde se cultiva, en pequeñas cantidades, porque es sensible a las condiciones ambientales y tiene alta perecibilidad.

Esa vida corta después de la cosecha limita su llegada a más consumidores y también ha frenado una mayor variedad de productos. Aun así, la misma fuente menciona que derivados de la pulpa, como mermeladas y bocadillos, podrían tener interés para la industria de alimentos.

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