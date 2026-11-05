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¿Qué son los árboles de la libertad y cuál es su historia en Colombia?

Los árboles también hicieron parte de la historia de la Independencia de Colombia y se convirtieron en símbolos de libertad, república y transformación política.

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El arrayán fue el árbol elegido para representar la libertad.
El arrayán fue el árbol elegido para representar la libertad.

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Si usted piensa en la Independencia de Colombia, seguramente vienen a su mente plazas, parques, monumentos y edificaciones que conservan las huellas de una época decisiva para la historia del país. En el centro de Bogotá, varios de estos lugares todavía permiten recorrer ese pasado y acercarse a los acontecimientos que marcaron el camino hacia la libertad.

Sin embargo, ¿sabía que en esa historia también hay árboles? Así como lo lee: la naturaleza también hizo parte de los símbolos de la Independencia y tiene una historia que vale la pena…

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Comentarios
  • Rosario(22012)Hace 2 horas
    ¿Por qué no mencionan ‘la ceiba de la libertad’ sembrada en Gigante-Huila al haber sido declarada la libertad de los esclavos por José Hilario López?
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