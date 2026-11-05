¿Qué son los árboles de la libertad y cuál es su historia en Colombia?

Sin embargo, ¿sabía que en esa historia también hay árboles? Así como lo lee: la naturaleza también hizo parte de los símbolos de la Independencia y tiene una historia que vale la pena…

Si usted piensa en la Independencia de Colombia, seguramente vienen a su mente plazas, parques, monumentos y edificaciones que conservan las huellas de una época decisiva para la historia del país. En el centro de Bogotá, varios de estos lugares todavía permiten recorrer ese pasado y acercarse a los acontecimientos que marcaron el camino hacia la libertad.

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Sin embargo, ¿sabía que en esa historia también hay árboles? Así como lo lee: la naturaleza también hizo parte de los símbolos de la Independencia y tiene una historia que vale la pena conocer.

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¿Qué son los árboles de la libertad?

La respuesta histórica y corta es que los árboles de la libertad fueron símbolos políticos que se plantaron en plazas y espacios públicos para representar el nacimiento de un nuevo orden político, la emancipación de los pueblos y el fin de la monarquía. Su tradición se consolidó durante la Revolución francesa de 1789 y llegó a la Nueva Granada en los años previos a la Independencia, cuando las ceremonias de siembra se incorporaron a los rituales públicos del movimiento independentista.

Según explica Felipe Arias Escobar, historiador de Señal Memoria y autor de ¿Otra historia de Colombia?, este símbolo está relacionado con la influencia de la Revolución francesa en los movimientos independentistas americanos. Entre sus posibles antecedentes se encuentra el Mástil de Mayo, un poste adornado con guirnaldas que se instalaba en las fiestas populares de distintas comunidades europeas desde la Edad Media.

También se relaciona con los postes de la libertad, utilizados durante la Independencia de Estados Unidos como estandartes públicos y coronados con un gorro que representaba la emancipación.

En Francia, la costumbre de plantar estos árboles se extendió a partir de 1790. La idea era sembrar un ejemplar en lugares concurridos, especialmente en las plazas públicas, para que creciera junto con las nuevas instituciones y recordara a las generaciones futuras los ideales de la Revolución.

¿Y cómo llegaron los árboles de la libertad a Colombia?

En la Nueva Granada, la tradición de sembrar árboles de la libertad llegó desde Francia en 1811, en medio de las discusiones sobre cómo debía organizarse políticamente el territorio tras el inicio del proceso de emancipación. En ese escenario, marcado por las diferencias entre centralistas y federalistas, Antonio Nariño, uno de los principales promotores de las ideas revolucionarias francesas, impulsó la celebración de fiestas cívicas alrededor de la siembra de estos árboles.

De acuerdo con el Banco de la República, el primer acto de siembra documentado tuvo lugar en la Villa de Honda, el 19 de abril de 1813. La iniciativa fue del subpresidente interino Ignacio de Herrera y se realizó en la Plaza de San Francisco, junto a las ruinas del convento del mismo nombre, destruido por el terremoto de 1805.

Para las autoridades locales, el árbol representaba la libertad que Cundinamarca defendía frente a los ataques de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Su siembra también tenía un propósito pedagógico: transmitir a la población valores relacionados con la ciudadanía y el orden político, en contraposición al libertinaje.

Diez días después, el 29 de abril de 1813, Antonio Nariño promovió una fiesta cívica en la Plaza Mayor de Santafé de Bogotá para sembrar el Árbol de la Libertad. La celebración buscaba extender este símbolo a las principales poblaciones de Cundinamarca y convertirlo en una manifestación pública de los ideales independentistas.

Según explica Arias, estos árboles representaban el nacimiento de la República. Su siembra acompañaba la creación de nuevas instituciones y las declaraciones de independencia de las provincias. Otro ejemplo representativo ocurrió en Honda, en la provincia de Mariquita, mientras se redactaba su Constitución, y en Cundinamarca, que fue la segunda provincia de la Nueva Granada en declarar su independencia.

"La intención era que, así como se establecían nuevas instituciones y se construía un proyecto político, también se sembrara un árbol que creciera junto con la República. De esta manera, la naturaleza se convirtió en una representación de los cambios políticos que atravesaba el territorio", dijo el historiador.

¿Qué pasó con estos árboles?

Según explica el Banco de la República, la siembra de los árboles de la libertad se extendió por las principales poblaciones de Cundinamarca, donde Antonio Nariño ordenó plantar ejemplares de arrayán. Esta especie fue escogida por su capacidad de adaptarse y crecer en diferentes climas. En Santafé de Bogotá, el primer árbol sembrado con este propósito también fue un arrayán, pero fue derribado por sectores monárquicos que se oponían a los ideales independentistas. Según Arias, posiblemente buscaban acabar con el símbolo de libertad al destruir el árbol.

Después de este episodio, en la capital se sembraron otros ejemplares: un cerezo, un durazno y un olivo, una sucesión que no se repitió en las demás poblaciones.

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La tradición llegó a su fin con la Reconquista española, entre 1816 y 1819, periodo conocido como la época del Terror. En Honda, este proceso comenzó el 28 de abril de 1816, con la toma del cuartel patriota y la captura de su comandante, Antonio Villavicencio. Décadas más tarde, la siembra de árboles de la libertad tuvo otro capítulo. Durante su presidencia, José Hilario López retomó esta práctica en Gigante, Huila, en el contexto de la abolición de la esclavitud.

En Honda, entretanto, el árbol original fue talado y el lugar donde se había sembrado pasó por distintas transformaciones. Allí se levantaron construcciones que, con el tiempo, también sufrieron los efectos de las crecientes del río Gualí. Estos cambios contribuyeron a que el episodio histórico fuera desapareciendo de la memoria de sus habitantes.

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Sin embargo, la historia tuvo una oportunidad de volver a contarse. Por iniciativa y con la asesoría del Centro de Historia de Honda, surgió la propuesta de recuperar la memoria de aquella primera siembra. La ocasión llegó con la construcción del bulevar plazoleta San Francisco, en el mismo lugar donde se plantó el árbol el 19 de abril de 1813.

Así, el 25 de enero de 2019, durante la entrega de la obra y con la participación de la administración municipal y el Centro Cultural del Banco de la República en Honda, se sembraron nuevamente arrayanes. El acto buscó recuperar el significado histórico de este espacio y recordar el anhelo de libertad que acompañó aquella primera ceremonia.

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Eso sí, como explica Arias, estas disputas también se manifestaron a través de otros símbolos y rituales públicos. En Mariquita, por ejemplo, llevaron a la plaza un retrato de Fernando VII y lo fusilaron simbólicamente. También se organizaron representaciones teatrales para conmemorar episodios de la Independencia, como ocurrió después de conocerse la noticia de la supuesta muerte de Antonio Ricaurte, cuya dimensión fue exagerada por Simón Bolívar.

Estos acontecimientos muestran que, durante el proceso independentista, los símbolos no eran simples elementos decorativos: también se convirtieron en formas de expresar las diferencias políticas y defender los proyectos de nación que estaban en disputa.

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¿Por qué usaron precisamente un árbol?

Para Arias, la elección de un árbol como símbolo de libertad tiene que ver con lo que representa en distintas culturas: la vida, el crecimiento y la permanencia. Es un ser vivo que comienza siendo pequeño, se desarrolla, da frutos y, en muchos casos, puede sobrevivir durante generaciones, incluso más allá de la existencia humana. Además, en sociedades donde la religión ha ocupado un lugar central a lo largo de la historia, los árboles también han adquirido significados sagrados.

"Su simbolismo aparece en diferentes tradiciones y relatos. En la tradición judeocristiana, por ejemplo, está el árbol del Jardín del Edén, asociado con el conocimiento y la desobediencia. En la mitología nórdica se encuentra Yggdrasil, el árbol que conecta los distintos mundos del universo. Por su parte, en algunos pueblos indígenas de la Amazonía, la ceiba ocupa un lugar central en los relatos sobre el origen de la selva y de los ríos", comentó Arias.

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Estas representaciones muestran cómo los árboles han estado vinculados con ideas de origen, transformación y continuidad. No resulta extraño, entonces, que durante los procesos independentistas se eligiera uno para representar el nacimiento de una nueva República: al igual que las instituciones y los ideales de libertad, debía echar raíces, crecer y perdurar en el tiempo.

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