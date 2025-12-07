A Niki, de 10 años, la adoptaron, pero la devolvieron al refugio: “Creyó que era su hogar”

Niki, una perrita mayor que fue devuelta tras seis meses adoptada. Foto: Fundación Ayuda Callejeros

Después de cuatro años en el refugio, Niki —una perrita mayor, tranquila y cariñosa— había encontrado al fin lo que parecía ser su hogar definitivo. Seis meses después, sin embargo, su historia volvió a dar un giro. La familia que la adoptó en Santiago de Chile informó a la Fundación Ayuda Callejeros que ya no podía seguir teniéndola.

“Devuelven a Niki”, comienza la publicación que la organización compartió en sus redes, acompañada de un mensaje de urgencia y tristeza:

“Amigos, estamos muy angustiados. Ya hace unas semanas la familia de Niki nos comentó que estaba con problemas para tenerla, pero hoy nos dan la noticia de que debemos sacarla”, se menciona en la publicación.

"Es una viejita que esperó cuatro años en nuestro refugio, una oportunidad para tener una familia, y cuando ya la encontró hace más de seis meses, hoy debe salir del que ella creyó que era su hogar para siempre", agregó.

Según explicó la fundación, el motivo no está relacionado con su comportamiento ni su salud, sino con la estructura de la casa:

“Necesitamos reubicar urgente a esta perrita de más de 10 años. No podemos permitir que vuelva al refugio, aunque acá ustedes saben que todos están muy bien, ella ya conoció el calor de un hogar y el amor de una familia. Necesitamos que sea una familia con casa de un piso, ya que ese es el mayor problema: su familia duerme en el segundo piso y la escala es muy insegura para que ella suba.”

Niki, de tamaño mediano y “un poco gordita”, no puede subir escaleras y, según relataron, pasa las noches sola y ansiosa al no poder acompañar a sus dueños.

“Ella solo quiere estar con gente y creemos que dormir acompañada. Se lleva bien con más perritos y es muy tranquila, en el día solo duerme y le gusta que le hagan mucho cariño.”

La fundación hizo un llamado urgente a la comunidad para ayudar a encontrarle una nueva familia adoptiva o de acogida que pueda brindarle el cariño y la estabilidad que merece en esta etapa de su vida.

“Por favor, les pedimos que nos ayuden a compartir a mil a Nikita. No permitamos que vuelva al refugio y ojalá hoy logremos encontrarle una familia.”

Con más de 304 mil seguidores, la Fundación Ayuda Callejeros ha dedicado años al rescate, rehabilitación y adopción de animales en situación de abandono en Santiago.

Casos como el de Niki reflejan los desafíos emocionales que enfrentan tanto los animales mayores como las organizaciones que los protegen.

