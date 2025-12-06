Consejos para cuidar a tus mascotas del ruido y la pólvora en el Día de Velitas

Una chica enciende velas durante la tradicional noche de las velitas junto a su perro, en Medellín (Colombia). Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Cada 7 de diciembre, millones de colombianos celebran el Día de las Velitas, una de las tradiciones más queridas del país. Las familias iluminan calles, andenes y balcones con pequeñas llamas que simbolizan esperanza, unión y el arranque de la Navidad.

Sin embargo, para los animales, esta noche puede ser todo menos tranquila. El ruido de la pólvora, la presencia de extraños en casa, los nuevos olores y las luces intensas pueden generar miedo, ansiedad o incluso accidentes.

Mientras encendemos velas y compartimos en familia, es importante recordar que las mascotas no entienden lo que ocurre, y para muchas, el exceso de estímulos puede ser abrumador.

Por eso, veterinarios, fundaciones y entidades como el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recomiendan tomar precauciones simples que pueden marcar una gran diferencia.

Conozca la personalidad de su mascota

No todos los animales reaccionan igual ante los festejos. La American Kennel Club (AKC), la organización canina más antigua y reconocida de Estados Unidos, recuerda que “algunos perros se adaptan bien al caos y al cambio, mientras que otros necesitan la previsibilidad de la rutina”.

“Cuanto más puedas adaptarte a las necesidades de tu animal, mejor serán las vacaciones para todos”, concluye la AKC.

Anticípese

Durante las fiestas es fácil olvidar las necesidades básicas de las mascotas. La AKC recomienda abastecerse de alimento, snacks, juguetes y accesorios antes de los días festivos, ya que muchos comercios cierran o se llenan.

Mantener horarios regulares de comidas y salidas ayuda a evitar desorientación o comportamientos ansiosos.

Prepare un espacio seguro

Habilite una zona libre de ruidos fuertes y con cortinas cerradas, música suave y ventilación adecuada.

Si su perro o gato tiende a estresarse con los ruidos fuertes o las visitas, anticípese: acondicione un espacio tranquilo, con su cama, manta y juguetes favoritos. Mantener rutinas de paseo, descanso y alimentación también ayuda a disminuir la ansiedad.

La AKC también aconseja crear un espacio seguro dentro de casa, especialmente durante las horas en que más se escucha la pólvora. Si su perro se siente más cómodo en su jaula, colóquelo allí con una manta y algún juguete.

“Aunque tu perro aguante el bullicio navideño, es buena idea darle un respiro ocasional”, sugiere la AKC.

Cuidado con la pólvora

En Colombia, los estruendos de la pólvora son inevitables, pero representan un riesgo real para los animales. Según PetMD, un portal veterinario de referencia internacional, los fuegos artificiales “pueden ser impresionantes para algunas personas, pero muchos perros los encuentran aterradores”.

Los síntomas comunes de miedo incluyen esconderse, temblar, caminar de un lado a otro o gemir.

PetMD recomienda:

Usar entrenamiento con sonidos , reproduciendo grabaciones a bajo volumen y premiando la calma.

Probar chalecos de ansiedad , que ejercen una presión suave y tranquilizadora.

Ejercitar a las mascotas antes de los estallidos, para reducir el estrés.

Amortiguar el ruido con música o ruido blanco.

Acompañarlas con calma durante los sonidos más fuertes, acariciándolas suavemente y hablando en tono tranquilo.

Si el miedo es extremo, se pueden usar suplementos calmantes o feromonas, siempre bajo supervisión veterinaria.

Riesgo con velas

Aunque parecen inofensivas, las velas tradicionales del Día de las Velitas pueden representar un peligro para los animales domésticos y los callejeros.

Según entidades como la Sociedad de Columbia Británica para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales y portales veterinarios como Rover, las velas pueden liberar sustancias tóxicas si están hechas con parafina o fragancias artificiales, y además implican riesgo de quemaduras e intoxicación.

Por eso, se recomienda:

No dejar a las mascotas cerca de las velas encendidas.

Evitar el uso de velas aromáticas o perfumadas, especialmente en espacios cerrados.

Colocar las velas en lugares altos, estables y lejos de colas, bigotes o patas curiosas.

Apagar todas las llamas antes de dejar la habitación.

Limpiar los restos de cera en la calle o en el andén, ya que los animales callejeros pueden intentar comerlos, lo que podría causarles una obstrucción intestinal o intoxicación grave.

Recomendaciones del IDPYBA

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal sugiere varias medidas prácticas:

Recuerda conocer las características del lugar donde te encontrarás en época decembrina para identificar un lugar seguro en caso de estallidos de pólvora.

Mantén puertas y ventanas completamente cerradas para evitar que los animales huyan y se extravíen.

Utiliza esencias florales y música relajante para calmar a tu perro o gato.

¡Nunca dejes solo a tu animal de compañía! Permanece a su lado mientras pasan los estallidos y, si se quedó en el hogar, pide a su cuidador que lo acompañe.

