“Así viejo, no. Se va a morir mañana”: El mensaje de adopción a una fundación que indigna

Un usuario rechazó adoptar a un perro por su edad y su comentario encendió el debate sobre la adopción responsable.

06 de diciembre de 2025 - 03:30 p. m.
Jack, el perro que no quisieron adoptar por ser mayor.
Jack, el perro que no quisieron adoptar por ser mayor.
Foto: rescatandominipatitas
Una conversación publicada por la cuenta Rescatando Mini Patitas, un reconocido refugio de animales en Tigre, Argentina, desató una ola de indignación y debate en redes sociales.

Todo comenzó cuando el refugio respondió con empatía a una persona interesada en adoptar un perro adulto, pero el comentario posterior de la usuaria terminó provocando rechazo y cuestionamientos sobre la forma en que muchas personas conciben la adopción animal.

¿Qué pasó?

El intercambio empezó con un mensaje directo que decía: “Hola, estoy buscando un perro adulto para adopción. Que no sea tan intenso, se porte lo mejor posible y pueda estar con otros animales y chicos. Es para mi mamá de 70 años. Gracias".

Desde la cuenta, el refugio respondió con amabilidad: “Hola, tenemos a Jack”, acompañando el mensaje con la publicación de un perro de 15 años, tranquilo, sociable y cariñoso, que requiere alimento renal y medicación para la artrosis.

En la publicación se leía además: “Si Jack no consigue familia para el 20 de diciembre, ya no tiene a dónde ir".

El refugio amplió su respuesta para describirlo mejor: “Es tranquilo, bueno, sociable. Se lleva con todos y es muy amoroso. ¡Una gran compañía!”

Indignación total

Sin embargo, el siguiente mensaje de la persona interesada fue el que desató la indignación:

“No, pero así viejo no. Se va a morir mañana jaja. Quería algo de más o menos 1 o 2 años. ¿Tenés?”

El comentario provocó una fuerte reacción de rechazo entre los usuarios, quienes consideraron que reflejaba una falta de empatía y una visión utilitaria de la adopción animal.

Muchos destacaron la labor del refugio y defendieron la importancia de adoptar perros mayores, que suelen ser los más ignorados en los procesos de adopción.

“¡Vamos a cambiarle la vida!”

En su publicación, la fundación acompañó la historia de Jack con un mensaje que buscaba romper prejuicios y promover la adopción responsable:

“Jack, a pesar de ser viejito, no significa que se va a morir mañana como todos los que ven su foto deben pensar. Es un perrito que puede vivir muchos años más si está junto a una familia que le dé todos sus cuidados y lo ame con todo su corazón", mencionó la cuenta.

“Adoptar un viejito es lo mejor que podés hacer si querés tener una compañía y un estilo de vida tranquilo. No te niegues al amor, abrí tu corazón y permitite sentir”, agregó.

“Dejen sus experiencias adoptando viejitos, así más gente se anima. Y dejen sus dudas, ¡responderemos todas! No permitamos que Jack vuelva a la calle. ¡Vamos a cambiarle la vida!”, finalizó.

El caso se viralizó y reavivó la conversación sobre la adopción responsable, la empatía hacia los animales mayores y la importancia de ofrecerles una vida digna, llena de cariño y compañía, incluso cuando ya cargan con los años.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

