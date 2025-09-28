¿A qué edad deja de dar leche una vaca?

Las vacas no son máquinas, sino animales con necesidades complejas. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La vaca lechera ocupa un lugar central en la alimentación y la economía de muchas sociedades. Sin embargo, existe una pregunta que no suele tener una respuesta clara fuera del ámbito ganadero: ¿hasta qué edad una vaca puede producir leche? La respuesta depende de factores biológicos, ambientales y de manejo, y no se reduce a un simple número.

En primer lugar, es importante subrayar que las vacas no producen leche de manera natural y constante. Como todo mamífero, solo inician la lactancia tras dar a luz. Es decir, para que una vaca produzca leche debe haber parido. En los sistemas productivos, este ciclo se programa de forma que las vacas tengan una cría cada año aproximadamente, lo que permite mantener una producción sostenida.

La etapa más productiva suele encontrarse entre la tercera y la quinta lactancia, momento en el que el animal alcanza su máximo potencial de producción. Después de ese período, la cantidad y la calidad de la leche comienzan a descender de forma paulatina. En promedio, una vaca dedicada a la producción intensiva se mantiene en ordeño entre 5 y 8 años. Bajo condiciones más favorables y menos exigentes, algunas pueden seguir produciendo hasta los 10 o 12 años. Sin embargo, rara vez superan esa edad en un sistema comercial.

La expectativa de vida natural de una vaca puede superar los 20 años, pero el desgaste derivado de la reproducción continua, el ordeño intensivo y las enfermedades asociadas a la producción limitan mucho ese horizonte. Problemas frecuentes como la mastitis, las lesiones en las patas y el agotamiento metabólico suelen ser determinantes para interrumpir la lactancia y, en consecuencia, acortar la vida productiva del animal.

Desde un punto de vista fisiológico, mientras la vaca siga pariendo, seguirá produciendo leche. Sin embargo, cada ciclo de gestación y lactancia representa una gran exigencia energética. Con el paso del tiempo, el organismo no siempre logra recuperarse entre un parto y otro, lo que se traduce en un deterioro progresivo de su capacidad productiva. Así, no es la edad por sí sola lo que marca el final de la producción, sino la interacción entre la biología del animal y las condiciones en las que se encuentra.

Existe también una dimensión ética que no debe omitirse. Las vacas no son máquinas, sino animales con necesidades complejas. El hecho de que se alargue o intensifique su producción no significa necesariamente que se les brinde una vida digna. Cada litro de leche implica un esfuerzo biológico considerable y debería invitar a reflexionar sobre la responsabilidad humana en garantizar el bienestar de estos animales.

En sistemas más extensivos o tradicionales, donde las vacas no son sometidas a tanta presión productiva, la lactancia puede prolongarse más tiempo, aunque en volúmenes mucho menores. En cambio, en la ganadería intensiva, la vida útil de las vacas suele reducirse drásticamente, llegando incluso a 5 o 6 años antes de ser descartadas.

En promedio, la producción se mantiene entre los 8 y 10 años, aunque las condiciones de manejo suelen acortar ese período. Lo que sí es constante es que, con los años, la producción disminuye hasta cesar, y lo fundamental es recordar que se trata de seres vivos con derechos a ser tratados con respeto. Reconocer esta realidad permite comprender que la leche que llega a las mesas no es solo un producto agrícola, sino el resultado de un proceso natural que involucra la vida de un animal que merece consideración.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱