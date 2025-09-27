Adopción responsable y redes sociales: una alianza para salvar perros abandonados

La adopción responsable no solo salva vidas, también construye vínculos llenos de amor y compromiso. Foto: Pixabay

Cada perro, sin importar su raza, tamaño o condición, merece una nueva oportunidad para vivir con amor y cuidados. Esta idea impulsa la celebración del Día Internacional de los Perros Adoptados, una fecha dedicada a crear conciencia sobre la situación de abandono animal y fomentar la adopción responsable en todo el mundo.

En Bogotá, la situación es alarmante. Según datos oficiales de la Secretaría de Ambiente, existen más de 66 mil perros en situación de calle, muchos de ellos presentando problemas físicos como heridas, desnutrición o enfermedades.

Frente a este panorama, diversas organizaciones, refugios y voluntarios trabajan incansablemente para rescatar a estos perros y buscarles un hogar definitivo. Asimismo, las plataformas digitales han potenciado estos esfuerzos, ayudando a difundir mensajes y conectar a los animales con posibles adoptantes.

Un ejemplo inspirador es la historia de Tinto, un perro rescatado por Nicolás, conocido en redes como @PatasPeludas. Durante una ruta en bicicleta, Nicolás encontró a Tinto en una zona montañosa, desprotegido y con mucho frío. Sin dudarlo, lo llevó consigo durante kilómetros hasta ponerlo a salvo, formando así un lazo que ha tocado a miles de personas.

Historias como esta son cada vez más visibles gracias al auge de hashtags como #adopciónresponsable y #adopción, que acumulan cientos de miles de publicaciones en redes sociales, ayudando a generar mayor empatía y conciencia.

El rol de las fundaciones y refugios

Las fundaciones de animales desempeñan un papel crucial en el rescate, cuidado y rehabilitación de perros en situación vulnerable. Mediante videos y contenidos en línea, muestran su trabajo diario, desde rescates y cuidados especiales hasta jornadas de adopción y campañas de sensibilización.

Aunque su labor ocurre principalmente en terreno, el alcance digital les permite llegar a un público más amplio y aumentar las posibilidades de encontrar hogares para los perros que cuidan.

Más allá de ser un gesto solidario, la adopción responsable ayuda a controlar la sobrepoblación animal y a crear una cultura de respeto hacia los animales. Quienes deciden adoptar descubren una relación especial, basada en gratitud y amor incondicional.

El Día Internacional de los Perros Adoptados se invita a reflexionar sobre la importancia de brindar segundas oportunidades a quienes más lo necesitan.

