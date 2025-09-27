Rescatan a mono aullador que era tenido como mascota en un apartamento de Bogotá

Tras su incautación, el animal fue trasladado a un centro especializado para su evaluación y recuperación. Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá

Un mono aullador (Alouatta seniculus), que permanecía en cautiverio dentro de un conjunto residencial en la localidad de Fontibón, en Bogotá, fue rescatado por las autoridades ambientales de Bogotá en un operativo conjunto con la Policía Ambiental.

Según informaron las autoridades, el ejemplar, una cría, había sido movilizado de manera ilegal desde el departamento de La Guajira. La rápida actuación permitió su incautación y posterior traslado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Distrito, donde ahora recibe atención especializada para su recuperación y futura reintroducción a su hábitat natural.

“Este delito afecta la vida de los animales y el equilibrio de nuestros ecosistemas. Por eso, el reporte de la ciudadanía es fundamental para hacerle frente”, aseguró Adriana Soto, secretaria de Ambiente. Con este caso, ya son 1.005 animales víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre que han sido incautados durante la administración del alcalde Carlos Galán.

La Secretaría Distrital de Ambiente reiteró que mantener animales silvestres como mascotas representa una grave amenaza para su salud física y mental, y constituye un delito. Las condiciones de cautiverio, la alimentación inadecuada y los cambios de temperatura pueden generar traumas severos e incluso la muerte de estos seres vivos.

Según lo estipulado en los artículos 328 y 328A de la Ley 2111 de 2021, el aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables puede acarrear sanciones de hasta 43.750 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a más de $62 mil millones, y penas de prisión entre 60 y 135 meses.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que siga denunciando cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre. Las denuncias pueden realizarse a través de la Línea Nacional 123 y, en Bogotá, por medio de los canales oficiales de la Secretaría de Ambiente: 601 3778854 – 318 8277733 – 317 4276828.

🚨 Recuperamos un mono aullador infantil en cautiverio en Fontibón



Gracias a una denuncia ciudadana y con el apoyo de la Policía Ambiental, recuperamos un mono aullador juvenil que estaba siendo mantenido ilegalmente en un conjunto residencial de la localidad de Fontibón.



El… pic.twitter.com/CoQIqvhvtE — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) September 25, 2025

