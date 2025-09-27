Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Rescatan a mono aullador que era tenido como mascota en un apartamento de Bogotá

El animal fue incautado en Fontibón tras ser hallado en cautiverio. Había sido traído de forma ilegal desde La Guajira.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
27 de septiembre de 2025 - 04:00 p. m.
Tras su incautación, el animal fue trasladado a un centro especializado para su evaluación y recuperación.
Tras su incautación, el animal fue trasladado a un centro especializado para su evaluación y recuperación.
Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un mono aullador (Alouatta seniculus), que permanecía en cautiverio dentro de un conjunto residencial en la localidad de Fontibón, en Bogotá, fue rescatado por las autoridades ambientales de Bogotá en un operativo conjunto con la Policía Ambiental.

Según informaron las autoridades, el ejemplar, una cría, había sido movilizado de manera ilegal desde el departamento de La Guajira. La rápida actuación permitió su incautación y posterior traslado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Distrito, donde ahora recibe atención especializada para su recuperación y futura reintroducción a su hábitat natural.

Vínculos relacionados

Lewis Hamilton, con lágrimas, pide por Roscoe su perro: “No sabemos si despertará”
Refugio en Cali busca donaciones para brindar un paraíso a animales abandonados
Ahora también venden cachorros en TransMilenio: “A $700 mil y $500 mil”

“Este delito afecta la vida de los animales y el equilibrio de nuestros ecosistemas. Por eso, el reporte de la ciudadanía es fundamental para hacerle frente”, aseguró Adriana Soto, secretaria de Ambiente. Con este caso, ya son 1.005 animales víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre que han sido incautados durante la administración del alcalde Carlos Galán.

La Secretaría Distrital de Ambiente reiteró que mantener animales silvestres como mascotas representa una grave amenaza para su salud física y mental, y constituye un delito. Las condiciones de cautiverio, la alimentación inadecuada y los cambios de temperatura pueden generar traumas severos e incluso la muerte de estos seres vivos.

Según lo estipulado en los artículos 328 y 328A de la Ley 2111 de 2021, el aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables puede acarrear sanciones de hasta 43.750 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a más de $62 mil millones, y penas de prisión entre 60 y 135 meses.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que siga denunciando cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre. Las denuncias pueden realizarse a través de la Línea Nacional 123 y, en Bogotá, por medio de los canales oficiales de la Secretaría de Ambiente: 601 3778854 – 318 8277733 – 317 4276828.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Fauna silvestre

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.