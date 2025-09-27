Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

¿A qué edad afecta el moquillo en perros? Señales de alerta

El moquillo es una de las enfermedades más graves en perros. Identificar síntomas y buscar atención temprana puede salvar vidas.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
27 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
La ley también exige que todos los dueños registren a sus perros y gatos con identificación digital antes del 31 de diciembre de 2025.
La ley también exige que todos los dueños registren a sus perros y gatos con identificación digital antes del 31 de diciembre de 2025.
Foto: Freepik
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El moquillo canino es una de las enfermedades virales más graves en los perros y, aunque puede afectar a animales de todas las edades, existen etapas de la vida en las que el riesgo es mucho mayor. Reconocer sus señales de alerta y comprender cómo se transmite es fundamental para la prevención.

¿Qué es el moquillo?

Esta es una enfermedad causada por un virus llamado moquillo canino (VCD). Afecta principalmente a los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso, y puede dejar secuelas permanentes o incluso causar la muerte del animal si no se detecta y trata a tiempo. Una de sus características más peligrosas es la capacidad de debilitar el sistema inmune del perro, lo que facilita la aparición de infecciones secundarias.

Vínculos relacionados

Pareja vuelve de luna de miel y halla a un gato viviendo en su casa
La historia detrás del video de Moon, la perrita abandonada en una gasolinera
Vecinos instalan timbre para que la perrita del barrio los visite a diario (video)

Edad de mayor riesgo

De acuerdo con la American Veterinary Medical Association (AVMA), los perros más vulnerables son los cachorros menores de cuatro meses y aquellos que no han sido vacunados contra el virus del moquillo canino. La razón es que los cachorros aún no han desarrollado plenamente sus defensas naturales y dependen en gran medida de la inmunidad que les transmite la madre durante las primeras semanas de vida. Una vez que esta protección disminuye, quedan expuestos al contagio si no han iniciado su esquema de vacunación.

Los perros adultos no vacunados también corren riesgo, aunque los casos más graves y mortales suelen presentarse en los cachorros. Esto hace que el cumplimiento del calendario de vacunación sea una de las medidas preventivas más efectivas contra la enfermedad.

Señales de alerta

El moquillo puede presentarse con síntomas leves en sus primeras etapas, lo que a veces retrasa el diagnóstico. La AVMA advierte que “el virus del moquillo canino ataca inicialmente las células del sistema inmunológico, debilitando la respuesta inmunológica del perro y exponiéndolo a un mayor riesgo de otras infecciones”.

Entre los signos más comunes se encuentran la fiebre, la secreción nasal y ocular espesa, tos, falta de apetito, vómitos y diarrea. A medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer complicaciones más graves, como convulsiones, movimientos musculares involuntarios, dificultad para caminar o cambios en el comportamiento, que evidencian un compromiso del sistema nervioso central.

La detección temprana es clave para mejorar las probabilidades de recuperación, ya que no existe un tratamiento específico que elimine el virus. Los cuidados veterinarios se enfocan en aliviar los síntomas, prevenir infecciones secundarias y brindar soporte al sistema inmunológico.

La prevención sigue siendo la mejor defensa. Vacunar a los cachorros en el momento adecuado, reforzar las dosis en adultos y evitar el contacto con perros infectados son medidas esenciales para proteger la salud y la vida de los animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

El Espectador

Perros

Moquillo

Moquillo en perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.