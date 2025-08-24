¿A qué edad es vieja una gallina?

Además de ser fuente principal de huevos y carne, estas aves presentan una interesante biología y comportamiento social complejo. Foto: Unsplash

Las gallinas son una de las aves más comunes y versátiles del mundo. Cumplen un rol fundamental en la producción familiar de alimentos. Además de ser fuente principal de huevos y carne, estas aves presentan una interesante biología, comportamiento social complejo y una notable capacidad de adaptación a distintos entornos. Entender su ciclo de vida, especialmente cómo envejecen, permite no solo mejorar su bienestar, sino también optimizar su manejo en contextos productivos o domésticos.

La vejez de una gallina no depende únicamente de su edad cronológica, sino de su rendimiento, especialmente en la puesta de huevos. De acuerdo con el portal Experto Animal, existen dos formas principales de entender cuándo una gallina es “vieja”: desde un enfoque productivo y desde uno biológico.

Edad productiva

Inicio de postura : Entre los cuatro y cinco meses de vida (16–20 semanas).

Pico de producción : Entre el 1º y el 2º año . Durante este tiempo, la gallina pone huevos con frecuencia casi diaria.

Declive : A partir de los dos años , comienza una baja progresiva. Muchas gallinas son consideradas “viejas” o no rentables a los 18 meses (72 semanas) .

Puesta residual: A los tres o cuatro años, muchas gallinas aún ponen, pero de forma esporádica o con huevos de menor calidad.

Longevidad biológica

La esperanza de vida promedio de una gallina va de seis a 10 años , dependiendo de la raza, el ambiente, la alimentación y los cuidados.

Algunas gallinas pueden vivir 12 años o más , aunque ya no produzcan huevos.

El concepto de “menopausia aviar” no es oficial, pero se utiliza para referirse al cese casi completo de la puesta, que suele ocurrir entre los cinco y siete años.

En conclusión, entornos domésticos o de crianza libre, se considera vieja alrededor de los cinco años, cuando la puesta ya es mínima. Biológicamente, no hay una “edad fija”, pero el envejecimiento se hace evidente a partir de los tres años y se acentúa después de los cinco.





