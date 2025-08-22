No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Buscan a Niño, perrito perdido en zona rural entre Zipaquirá y Cogua

Niño, un perrito pincher de cuatro años, se perdió cerca de Zipaquirá. Sus cuidadores ofrecen recompensa por información.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
22 de agosto de 2025 - 09:30 p. m.
Niño tiene cuatro años, es fornido, no tiene cola y presenta alopecia en sus orejitas.
Niño tiene cuatro años, es fornido, no tiene cola y presenta alopecia en sus orejitas.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Niño, un perro pincher color café dorado, se perdió el pasado sábado 16 de agosto a las 12:30 de la tarde en la zona conocida como “El Barne”, un sector cercano a los galpones, ubicado sobre la vía que conecta a los municipios de Zipaquirá y Cogua, en Cundinamarca. Según sus dueños, Niño tiene cuatro años, es fornido, no tiene cola y presenta alopecia en sus orejitas. Además, tiene una pequeña barbita blanca que lo hace fácilmente identificable.

Al momento de su desaparición, Niño no llevaba collar, ropa ni ningún tipo de accesorio, lo que dificulta su identificación. Sus familiares y amigos han realizado una búsqueda exhaustiva por varios barrios y municipios cercanos, entre ellos San Miguel, Nemocón, Cogua y Barandillas, sin obtener resultados positivos. También han pegado afiches y han preguntado a los vecinos con la esperanza de encontrar alguna pista que los lleve a su mascota.

Vínculos relacionados

“No es pet friendly”: medida para llevar perros al supermercado genera polémica
Calvin, el perro con la sonrisa más adorable de Medellín, busca un hogar
“No entiendo quién cree que es una buena decisión”: dejaron a Puma en una caja

Los dueños están ofreciendo una recompensa de un millón de pesos para quien brinde información que permita dar con el paradero de Niño. La desesperación es grande, pues consideran que es un miembro fundamental de su familia y esperan su regreso sano y salvo.

Quienes tengan información sobre Niño pueden comunicarse a los números 311 805 8759 o 310 684 0812. Cualquier dato, por pequeño que sea, puede ser clave para reunir nuevamente a este perrito con sus seres queridos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar