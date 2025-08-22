Buscan a Niño, perrito perdido en zona rural entre Zipaquirá y Cogua

Niño tiene cuatro años, es fornido, no tiene cola y presenta alopecia en sus orejitas. Foto: Cortesía

Niño, un perro pincher color café dorado, se perdió el pasado sábado 16 de agosto a las 12:30 de la tarde en la zona conocida como “El Barne”, un sector cercano a los galpones, ubicado sobre la vía que conecta a los municipios de Zipaquirá y Cogua, en Cundinamarca. Según sus dueños, Niño tiene cuatro años, es fornido, no tiene cola y presenta alopecia en sus orejitas. Además, tiene una pequeña barbita blanca que lo hace fácilmente identificable.

Al momento de su desaparición, Niño no llevaba collar, ropa ni ningún tipo de accesorio, lo que dificulta su identificación. Sus familiares y amigos han realizado una búsqueda exhaustiva por varios barrios y municipios cercanos, entre ellos San Miguel, Nemocón, Cogua y Barandillas, sin obtener resultados positivos. También han pegado afiches y han preguntado a los vecinos con la esperanza de encontrar alguna pista que los lleve a su mascota.

Los dueños están ofreciendo una recompensa de un millón de pesos para quien brinde información que permita dar con el paradero de Niño. La desesperación es grande, pues consideran que es un miembro fundamental de su familia y esperan su regreso sano y salvo.

Quienes tengan información sobre Niño pueden comunicarse a los números 311 805 8759 o 310 684 0812. Cualquier dato, por pequeño que sea, puede ser clave para reunir nuevamente a este perrito con sus seres queridos.

