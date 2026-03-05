Abren inscripciones para voluntariado con animales que permite certificar servicio social

Imagen de referencia. La organización señaló que quienes deseen incluir en sus planes de 2026 la ayuda a animales rescatados pueden comunicarse directamente con ellos. Foto: @borrachos_alrescate

La fundación Second Chances anunció la apertura de su convocatoria de voluntariado dirigida a estudiantes de bachillerato, universitarios y equipos empresariales interesados en realizar o certificar su servicio social mientras apoyan labores de protección animal en Bogotá.

A través de su cuenta de Instagram (@secondchances_15), la organización invitó especialmente a jóvenes que cursan grado 10 y 11, así como a estudiantes universidades que necesiten certificar su servicio social.

La convocatoria también incluye espacios para voluntariado empresarial, con el objetivo de vincular a más personas a las actividades de apoyo a perros y gatos rescatados.

Según informó, durante los últimos años ha trabajado con diversas instituciones educativas y organizaciones. Como resultado de este proceso, más de 30 instituciones y empresas en Bogotá ya han recibido certificaciones por participación en estas actividades de voluntariado.

La organización señaló que quienes deseen incluir en sus planes de 2026 la ayuda a animales rescatados pueden comunicarse directamente con ellos para conocer las diferentes formas de participación.

En los comentarios de la publicación, algunos usuarios preguntaron si es posible vincularse aun cuando no pertenezcan a los sectores escolar, universitario o empresarial. Second chances respondió que sí es posible participar, por lo que la convocatoria permanece abierta también para otras personas interesadas en apoyar sus labores.

Espacios como estos tienen un papel importante porque permiten a estudiantes cumplir con requisitos de servicio social establecidos por muchas instituciones educativas, al mismo tiempo que fortalecen iniciativas ciudadanas de protección animal mediante el trabajo voluntario.

Además, facilitan la participación de la comunidad y de organizaciones en actividades solidarias orientadas al bienestar de perros y gatos en condición de vulnerabilidad.

