La Red Zoocial
Perros

Vecinos en Bogotá buscan familias para 19 perros que quedaron solos tras muerte de su dueño

La familia del fallecido manifestó que no puede hacerse cargo de los animales y, hasta el momento, no se ha concretado apoyo institucional.

La Red Zoocial
04 de marzo de 2026 - 04:30 p. m.
Imagen de referencia. La gestión se canaliza mediante un grupo de WhatsApp abierto a la comunidad para asegurar transparencia en el manejo de recursos.
Foto: Perrito bonis Filiberto
Una situación de emergencia animal se registra en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, luego del fallecimiento de un residente que albergaba a más de veinte perros en su vivienda. Actualmente, 19 caninos permanecen en el inmueble sin garantías suficientes de alimentación ni atención veterinaria.

En el barrio se pensaba que convivía con seis u ocho perros, pero en realidad había 22, entre adultos mestizos, cachorros y algunas hembras en estado de gestación.

Dos de los perros ya fueron adoptados, sin embargo, los demás continúan en condiciones delicadas. Varios presentan signos de desnutrición y enfermedades asociadas al hacinamiento y la falta de recursos, situación que los mantiene en riesgo, dado que dependían completamente de su cuidador.

La familia del fallecido manifestó que no puede hacerse cargo de los animales y, hasta el momento, no se ha concretado apoyo institucional. Frente a este panorama, vecinos y voluntarios iniciaron jornadas de limpieza, recolección de donaciones y campañas de difusión en redes sociales para promover adopciones y conseguir hogares de paso.

Llamado urgente a la ciudadanía

La denuncia fue visibilizada a través de TikTok por la creadora de contenido María Alejandra, quien, junto a otras organizadoras, coordina la recepción de ayudas como alimento, medicamentos, desparasitantes y aportes económicos. La gestión se canaliza mediante un grupo de WhatsApp abierto a la comunidad para asegurar transparencia en el manejo de recursos.

Las organizadoras advierten que la sobreocupación de refugios y fundaciones en Bogotá dificulta el traslado inmediato de los perros a centros especializados, por lo que la solución depende en gran medida de adoptantes responsables y del respaldo ciudadano.

La comunidad insiste en que el tiempo es determinante para evitar un deterioro mayor en la salud de los animales. Por ello, el llamado se dirige a quienes puedan adoptar, brindar hogar temporal o contribuir con insumos y atención veterinaria.

Mientras avanzan las gestiones, los 19 perros continúan a la espera de una oportunidad que les permita acceder a condiciones dignas y seguras.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

