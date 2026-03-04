Este sábado hay Festival de Bienestar Animal en Bogotá: horarios y actividades

Durante el evento se ofrecerán diversos servicios y actividades orientadas al bienestar animal y a la integración comunitaria. Foto: IDPYBA|

Este sábado 7 de marzo, los barrios Villa Anita y Villa del Cerro serán escenario del Festival de Bienestar Animal, una jornada comunitaria que busca promover la adopción responsable y fortalecer la cultura de respeto y cuidado hacia los animales de compañía.

La actividad se desarrollará entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en la calle 45B con carrera 4A Este, punto de encuentro dispuesto para recibir a familias, vecinos y amantes de los animales.

El festival tiene como propósito principal fomentar la adopción de perros y gatos rescatados, brindándoles la oportunidad de encontrar un hogar definitivo.

Bajo el mensaje “Adoptar es amar sin condiciones”, la jornada invita a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia de ofrecer una segunda oportunidad a animales que han sido abandonados o que han vivido en situación de vulnerabilidad.

Durante el evento se ofrecerán diversos servicios y actividades orientadas al bienestar animal y a la integración comunitaria. Habrá presencia de emprendimientos locales relacionados con el cuidado de mascotas, así como redes y organizaciones aliadas que trabajan por la protección animal.

Además, se desarrollarán jornadas de adopción y espacios de sensibilización sobre tenencia y convivencia responsable, con el fin de educar a la comunidad sobre los deberes que implica incorporar un animal de compañía al entorno familiar.

Uno de los componentes pedagógicos destacados será la campaña “La cagada es no recoger”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de recoger los desechos de las mascotas en los espacios públicos. Esta acción no solo contribuye a la limpieza y salubridad de los barrios, sino que también promueve el respeto entre vecinos y el adecuado uso del espacio común.

El Festival de Bienestar Animal se proyecta como un espacio de encuentro para grandes y niños, donde además de impulsar la adopción se fortalecerán los lazos comunitarios. Este tipo de iniciativas resultan fundamentales para construir entornos más solidarios y responsables, en los que el bienestar animal se asuma como un compromiso colectivo.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para participar activamente, apoyar los emprendimientos locales y, sobre todo, considerar la adopción como un acto de amor y responsabilidad que transforma vidas, tanto de los animales como de las familias que deciden abrirles las puertas de su hogar.

