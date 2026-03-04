Pareja dona 120 millones de dólares al hospital veterinario que le salvó la vida a su perro

Actualmente, el hospital veterinario de UC Davis es uno de los centros con mayor volumen de atención en Estados Unidos, con cerca de 50.000 pacientes al año. Foto: UC Davis

La Universidad de California en Davis, también conocida como UC Davis o UCD, una institución de educación superior ubicada en Estados Unidos, anunció recientemente una de las mayores donaciones en la historia de la medicina veterinaria a nivel mundial. Se trata de 120 millones de dólares que fueron entregados por los filántropos Joan Weill y Sanford I. Weill a través de la Fundación de la Familia Weill.

En reconocimiento a este compromiso sin precedentes, la universidad anunció el cambio de nombre de su escuela, que desde ahora se denominará Facultad de Medicina Veterinaria Joan y Sanford I. Weill. La decisión, según la institución, no solo honra a los donantes, sino que simboliza una nueva etapa de expansión, modernización e innovación académica.

“UC Davis alberga una de las facultades de veterinaria más destacadas del mundo y a muchas de las mentes más brillantes en medicina animal. Nos enorgullece apoyar una institución donde se priorizan la investigación pionera y la atención compasiva, y donde el descubrimiento beneficia tanto la salud animal como la humana”, afirmó Sanford “Sandy” I. Weill.

La decisión de la pareja de apoyar la medicina veterinaria es profundamente personal. Según informó la universidad en un articulo publicado en su página web, ya que el perro de la pareja, Ángel, recibió atención en UC Davis tras ser diagnosticado con linfoma en 2018. Esa experiencia inspiró su apoyo inicial a los ensayos clínicos en la facultad de veterinaria y, posteriormente, al Fondo de Investigación Traslacional Joan Weill.

“La atención de Ángel en UC Davis dejó una huella imborrable en nuestra familia. Los científicos clínicos del profesorado se encuentran entre los principales expertos del mundo en su labor, y apoyar a esta extraordinaria comunidad es un gran honor y un gran valor”, dijo Joan Weill.

El rector de la universidad, Gary S. May, destacó el carácter transformador del apoyo. “UC Davis es mundialmente reconocida por su excelencia en medicina veterinaria, investigación y servicio. Agradecemos profundamente la visión y la colaboración de Joan y Sandy para ayudarnos a impulsar la excelente labor que se realiza aquí”, señaló.

De acuerdo con la entidad, la histórica donación de la pareja de impulsará de manera decisiva la investigación traslacional, es decir, aquella que busca convertir los hallazgos científicos en aplicaciones clínicas concretas.

Del total de la donación, 80 millones de dólares estarán destinados a la construcción de un nuevo hospital docente para pequeños animales, pieza clave dentro de la ambiciosa expansión del Complejo Médico Veterinario. El objetivo es consolidar el campus veterinario más prestigioso del mundo, capaz de responder a una demanda creciente de atención especializada.

Actualmente, el hospital veterinario de UC Davis es uno de los centros con mayor volumen de atención en Estados Unidos, con cerca de 50.000 pacientes al año. Sin embargo, la demanda supera con creces la capacidad instalada. La nueva infraestructura permitirá atender hasta 20.000 animales adicionales en múltiples especialidades, ampliar la formación clínica de los estudiantes y fortalecer los programas de residencia y especialización.

De acuerdo con la institución, el diseño del nuevo hospital contempla la incorporación de tecnologías de última generación, incluida la integración de inteligencia artificial y herramientas de medicina de precisión.

Los 40 millones de dólares restantes estarán destinados a fortalecer la investigación básica y clínica. Según explicó la universidad, estos recursos permitirán impulsar proyectos colaborativos, financiar investigaciones en etapas tempranas, que suelen quedar por fuera de los esquemas tradicionales de financiación, y respaldar ideas de alto impacto con potencial de transformar la práctica médica veterinaria.

