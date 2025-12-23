¿Quiere dar un regalo de Navidad a los más vulnerables? Perros de la calle esperan su cena

La iniciativa busca completar la meta de mil platos de comida y aún requiere el apoyo ciudadano para lograrlo. Foto: Fundación Colitas Felices

A 24 horas de la Nochebuena, cuando muchas familias se preparan para las celebraciones, una iniciativa solidaria busca que la Navidad también llegue a quienes viven en el abandono. Este 23 de diciembre, la Fundación Colitas Felices, en Chocontá, Cundinamarca, se encuentra en la recta final de los preparativos de su tradicional Gran Cena de Navidad para perros en condición de calle, una jornada que se realizará este 24 de diciembre y que aún necesita alrededor de 400 platos para completar la meta de mil raciones de comida.

Desde hace seis años, la fundación mantiene esta iniciativa que se ha convertido en uno de los gestos solidarios más significativos de la temporada decembrina en la región. La jornada consiste en la entrega de una tonelada de comida preparada de manera natural y que se destinada exclusivamente a perros que no cuentan con un hogar.

Según explicó Daniela Díaz, directora de la Fundación Colitas Felices, la cena representa un compromiso sostenido con el bienestar animal. “Desde que creamos la fundación, salimos cada 24 de diciembre a entregar una tonelada de comida que se traduce en mil platos calientes. No es concentrado ni sobras, es comida natural, bien preparada”, señaló.

La organización, que actualmente alberga y protege a más de 100 perros, se caracteriza por su enfoque en la alimentación natural como base del cuidado animal. Esa misma filosofía es la que guía la preparación de los platos que se distribuyen durante la jornada navideña. La entrega se realiza en distintos puntos del municipio y zonas aledañas, recorriendo varios sectores hasta agotar los alimentos disponibles.

Para hacer posible la actividad, la fundación depende del apadrinamiento ciudadano. Cada plato tiene un costo de 5.000 pesos, valor que cubre la preparación y la entrega del alimento. A la fecha, y a pocas horas de la realización de la cena, Colitas Felices ha logrado asegurar poco más de 600 platos, por lo que el llamado a la solidaridad sigue vigente para alcanzar la meta antes del 24 de diciembre.

“La respuesta de la gente ha sido muy valiosa, pero aún necesitamos apoyo para poder llegar a todos los perros que tenemos identificados”, indicó Díaz, quien reiteró la invitación a sumarse a esta iniciativa que busca que la Navidad también llegue a quienes viven en el abandono.

La Fundación Colitas Felices recordó que las personas interesadas en donar, apoyar o conocer más sobre la Gran Cena de Navidad pueden hacerlo a través de su página web o de sus redes sociales oficiales, donde comparten información actualizada sobre la jornada y otras labores de rescate y protección animal que realizan durante todo el año. En Instagram, la organización se encuentra como @fundacioncolitasfelices.

La historia de esta cena anual vuelve a demostrar que, incluso en medio de las celebraciones, la solidaridad puede extenderse a los más vulnerables.

